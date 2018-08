GA-Interview zu „Die Hungrigen und die Satten“

Bonn. Der neue Roman „Die Hungrigen und die Satten“ von Timur Vermes ist am Montag erschienen. Im Interview mit Hartmut Wilmes erklärt der Autor des gnadenlos unterhaltsamen Buches, wie er mit einem der zentralen Themen der Gegenwart – Flüchtlinge – umgegangen ist.

Von Hartmut Wilmes, 28.08.2018

In Ihrem Roman marschiert ein schließlich 400 000 Menschen umfassender Flüchtlingstreck auf Deutschland zu. Und ausgerechnet ein CSU-Innenminister namens Joseph Leubl schlägt vor, sie hereinzulassen und träumt von blühenden Integrationslandschaften. Bekäme er Ihre Wählerstimme?

Timur Vermes: Er entscheidet sich ja sehr spontan. Ich würde sagen: Das ist immerhin jemand, mit dem man reden kann, was heute ja alles andere als selbstverständlich ist. Der Leubl würde sich vermutlich auch einen sinnvollen Gegenvorschlag anhören.

Die Figur spiegelt nicht unbedingt die aktuelle CSU…

Vermes: Überhaupt nicht, denn das fantastischste Element in diesem Buch ist Leubl. So einen haben wir nicht. Aber die erste Partei, die sagt, wir packen den Stier bei den Hörnern und machen aus dem Problem etwas, das allen nutzt – die kann Stimmen ohne Ende einsacken.

Ihr Buch ist über weite Strecken eine süffige Mediensatire, mit TV-Star Nadeche Hackenbusch als derjenigen, die den Flüchtlingszug mit ihrem afrikanischen Geliebten erst so recht in Schwung bringt.

Vermes: Für mich als Autor sind die Medien schon ein wirksamer Brandbeschleuniger. Aber wäre Nadeche nicht dort aufgetaucht, wären die Flüchtlinge irgendwann selbst auf die Idee gekommen. Und wenn ein solcher Zug erst in Bewegung ist, möchte ich die Medien sehen, die das nicht filmen.

Sie parodieren sehr schön die klischeetriefende Sprache einer Regenbogenjournalistin. Die haben sie in ihrem früheren Beruf belauscht, oder?

Vermes: Ja, ich habe auch für Frauenzeitschriften gearbeitet, aber das sind eben Sprachmuster aus einem bestimmten Genre. Wenn Sie für den „Kicker“ schreiben, gibt es andere Stereotype.

Die Flüchtlinge im Roman schippern nicht übers tückische Mittelmeer, sondern gehen täglich 15 Kilometer zu Fuß und werden für fünf Euro pro Kopf und Tag versorgt. Darauf muss man erst mal kommen…

Vermes: Ich halte das gar nicht für so atemberaubende Ideen. Es ist klar, die Menchen brauchen Wasser. Das kann man immer neu dorthin karren, oder aber die Versorgungstrucks als Wegmarkierung benutzen. Dann überlegt man sich: Wie sollen die zahlen – und kommt aufs bargeldlose Verfahren per Handy.

Gegen Ende kippt die witzige Story in eine Apokalypse am Starkstromzaun. Sie hoffen, dass die Leser, die den Zuckerguss geschleckt haben, dann die bittere Pille schlucken?

Vermes: Ich glaube, wenn die Leser das vorher genossen haben, steigen sie nicht aus, wenn es auf die deutsche Grenze zugeht. Dann will jeder wissen: Was passiert da?

Und da passiert schon ungeheuerlich Unerwartetes, das man nicht verraten sollte.

Vermes: Dem liegt eine Behauptung zugrunde: Wenn sich die Grenzen völlig öffnen, kippt dieses Land nach rechts. Und wenn das geschieht – schaut die Welt dabei zu? Es gab zwei autoritäre deutsche Regimes, die schwer wieder einzufangen waren.

Über die Flüchtlingsfrage ist im Moment kaum mit kühlem Kopf zu diskutieren. War Ihr Buchprojekt da nicht auch ein riskantes Unternehmen?

Vermes: Nein, ich hatte mich anfangs nur gefragt, ob das Problem womöglich erledigt sein könnte, bevor der Roman erscheint. Aber wir haben seit zwei Jahren diesen sehr eigenwilligen Deal mit der Türkei. Der macht nur Sinn, wenn wir uns damit Zeit kaufen, um die Frage vernünftig zu lösen. Aber das geschieht nicht.

Halten Sie Ihr Szenario der finalen Konfrontation zwischen Staatsgewalt und Flüchtlingen für realistisch?

Vermes: Die Annahme am Anfang des Buchs ist ja, dass Europas Grenzen dicht sind und die Leute in Afrika kaserniert sind. Aber die haben ihr Reiseziel deshalb nicht aufgegeben. Die kommen.

Wobei sie vielleicht auch ein falsches Bild vom „Paradies“ Deutschland haben.

Vermes: Aber sie riskieren ihr Leben, um hierhin zu kommen. Wenn ich glaube, dass ich nur ein Leben habe – will ich das für mich und mit meiner Familie in einem Land verbringen, von dem ich nicht weiß, ob das in zwei Jahren noch existiert oder man mir dort vielleicht die Hand abhackt?

War es fürs Buch relevant, dass Sie eine Flüchtlingsgeschichte in der Familie hatten?

Vermes: Das ist mir erst später aufgefallen. Mein Vater ist, wohl als Wirtschaftsflüchtling, 1956 aus Ungarn nach Deutschland gekommen. Ich konnte ihn nicht fragen, denn ich war acht, als er starb. Er hat die Sprache gelernt, hier gearbeitet und Steuern gezahlt. Das ist doch die Rendite, die Einwanderung diesem Staat bringen kann.

Kann so ein Roman ein Umdenken auslösen?

Vermes: Mit pädagogischen Ansätzen muss man vorsichtig sein. Aber ich würde mich wundern, wenn nach der Lektüre immer noch so viele Leute sagen würden: Die sinnvollen Rezepte heißen „alle rein“ und „keiner rein“

Will Leubl nicht alle reinlassen?

Vermes: Nein. Aber er akzeptiert irgendwann, dass er um die Flüchtlinge nicht herumkommt. Weil das Land nur reich bleibt, wenn es die Wurzeln des Wohlstands nicht kappt: die westlichen Werte. Aber dann, denkt er sich, kann man's auch gleich richtig machen: Nicht halbgar, sondern so, dass Geld und Jobs für alle dahinterstecken – er nennt es „Integrationsindustrie“.

Timur Vermes: Die Hungrigen und die Satten. Roman, Eichborn, 512 S., 22 Euro.