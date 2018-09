Konzert vor 40.000 Zuschauern

Bremen. Er singt, schreibt Lieder und spielt Gitarre: Zwei Jahre nach dem Abitur tourte Tim Kamrad im März mit Sunrise Avenue. Nun trat er vor 40.000 Zuschauern auf. Der GA hat ihn beim bisher größten Konzert seiner Karriere begleitet

"Okay Jungs, zusammen“, ruft Sänger Tim Kamrad seinem Schlagzeuger, Gitarristen und Bassisten zu. Die vier Musiker stellen sich im hinteren, nicht sichtbaren Teil der Bühne im Kreis auf. Jeweils eine Hand haben sie auf den Rücken des Nachbarn gelegt. Ihre Gesichter sind nah beieinander, ihre Augen geschlossen. Vor der Bühne wogt ein Menschenmeer. Es ist 17.35 Uhr, also noch lange bevor Haupt-Act Peter Maffay erscheinen wird.

Zwei Moderatoren heizen die Menge an, erzeugen Johlen und Kreischen. Doch im Kreis der Band ist es für einen kurzen Moment so still, wie es auf einem Festival nur werden kann. Die vier Männer atmen zusammen ein, von unten nach oben, bis sie auf Zehenspitzen stehen, sinken beim Ausatmen wieder ab. Noch mal. Und noch einmal. Sie öffnen die Augen. „Auf drei“, sagt Sänger Tim, „Eins, zwei, drei...“ – „Ciaohausen!“, schreien alle vier im Chor. Jeder umarmt jeden. Keine zwei Minuten bis zum Auftritt.

Ein paar Stunden früher im Künstlerbereich: Eingegrenzt von Bauzäunen mit Sichtschutz, portablen Toiletten und dem blanken, zweistöckigen Künstlercontainer verliert Tim gerade eine Partie Zwei-gegen-zwei-Tischtennis. Tim, das sind schlanke 1,90 Meter in hellem Shirt mit feinem, dunkelgrauem Leopardenmuster, schwarzen Jeans mit faustgroßen Löchern an den Knien und Holzperlen an jedem Handgelenk. Frustriert schleudert er den Schläger auf die schwarze Platte, kneift saphirblaue Augen über hohen Wangenknochen zusammen und verzieht den Mund zu einer Grimasse. Augenblicke später klatscht er seine Mitspieler ab, setzt sein breitestes Grinsen auf.

Das Wetter ist schlecht, die Stimmung gut

Der Himmel über Bremen lässt schon wieder Regentropfen niederprasseln. Während der Rest der Band bereits Zuflucht im Container gesucht hat, zieht Tim der Platte noch schnell ihre schützende Plastikhülle über. Von der Hitze und Dauersonne der vorigen Wochen ist an diesem Augustsamstag nicht viel übrig. Ausgerechnet, wenn Mercedes Benz mit einem eintägigen Festival das 40-jährige Bestehen seines Werks in Bremen feiern will, dominieren Schauer und Windböen.

Doch der Norddeutsche ist kampferprobt: Statt den erwarteten 35.000 Besuchern drängen sich wenige Stunden nach Einlass schon knapp 40.000 auf der asphaltierten Fläche vor dem Werk, die normalerweise ein Parkplatz für Neuwagen ist.

Foto: Katharina Weber Heute ist Tim Kamrad 21 Jahre alt, vor zwei Jahren hat er Abitur gemacht.

Team Kamrad bewohnt einen etwa zwei mal vier Meter großen Raum auf der oberen Etage des Containers. Die Bandkollegen fläzen sich auf zwei schwarzen Ledersofas, während der Sänger sich im Standspiegel daneben betrachtet. „Wir sind echt Lappen“, sagt der Bassist, weil ein paar Regentropfen sie nach drinnen getrieben haben. Tim nutzt die Vorlage für mehr Selbstironie. „Ich habe Angst, dass ich heute nicht spielen kann, weil meine Haare nass sind“, sagt er und fährt sich mit den Händen durch die haselnussbraunen Locken. Gelächter.

Schon als Kind eine Entertainer

Als Tims Mutter schwanger war, hat sein Vater den beiden oft auf der Gitarre vorgespielt. Noch bevor Tim laufen konnte, hat er nach jeder Gitarre gegriffen, die in seine Reichweite kam. An seinem vierten Geburtstag schrammelte der Junge aus Velbert die ersten Töne auf einer winzigen Gitarre. Ohne ein Wort Englisch zu sprechen, ahmte er in kindlichem Kauderwelsch eine Anmoderation nach und trällerte anschließend so gut er konnte „Twist & Shout“ von den Beatles in ein Kindermikro.

Als er sich rund 13 Jahre später bei großen Labels wie Warner, Sony und Universal bewarb, habe es Absagen gehagelt. Indie Labels hätten höchstens Knebelverträge angeboten. „Diese Illusion – ich mache geile Songs, alle wollen das hören – war dann weg.“ Für seine erste CD mit mehreren Liedern habe Tim kurzerhand sein Sparbuch geopfert – Auto und Führerschein mussten warten. „Und trotzdem bin ich hart ins Minus gegangen“, sagt er. Aufnahme, Produktion und Marketing kosteten ihn einen fünfstelligen Betrag.

Foto: Katharina Weber Tim Kamrad schreibt und singt seine eigenen Lieder.

Um solche Sachen kümmert sich mittlerweile sein Label Roof Music. Im März 2018 veröffentlichte er sein Debütalbum „Down & Up“, er durfte in 13 Arenen als Vorband der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Finnen von Sunrise Avenue auftreten. „Da hat der ganze Traum angefangen“, erinnert er sich.

Sunrise Avenue um Frontman Samu Haber ist heute auch dabei, spielt als vorletzte Band. Das Festival in Bremen ist Tims bislang größter Auftritt. Erst seit einem Jahr steht er nicht mehr alleine auf der Bühne. „Wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich hier vor 35.000 spiele, hätte ich ihn ausgelacht.“

Sunrise Avenues Samu wünscht persönlich Glück

Um 17.25 Uhr ist es fast soweit. Auf der Bühne verhallen die letzten Klänge eines Saxofons, in zehn Minuten soll Team Kamrad übernehmen. Unmittelbar vor dem linken Hintereingang zur Bühne, der nicht mehr ist als ein Reißverschluss in dicker, schwarzer Plastikplane, machen Tim und Co sich „stage ready“, bereit für den Auftritt.

Das Leopardenhemd hat er gegen ein dunkelgraues Hemd mit Blumen und Vögeln wie aus einem barocken Ölgemälde getauscht, die schwarze Jeans gegen eine gleichfarbige ohne Löcher, über dem Hemd trägt er eine blassrote Cordjacke. Sunrise-Avenue-Frontmann Samu ist auch da. „Zeig ihnen, wer der Herr des Hauses ist“, sagt der ehemalige „The Voice of Germany“-Juror auf Englisch zu Tim. „Wenn ihr zu gut seid, sagen wir unsere Show ab.“ Faustcheck. Ab durch den Reißverschluss.

Foto: Katharina Weber Auf der Bühne ist Tim Kamrad immer mit vollem Körpereinsatz dabei.

Der sichtbare Teil der Bühne ist leer, bis auf Techniker, die mit Kabeln in der Hand hin- und herflitzen. Tim läuft im Verborgenen mit einer schwarzglänzenden E-Gitarre um den Hals auf und ab, klimpert unverstärkt ein paar Akkorde, übt eine letzte hohe Note. Lippenpflegestift drauf, Lippenlockerungsübung, das B vibriert. Die Jungs kommen zum Ritual zusammen.

Das Publikum singt „Oh, wie ist das schön“, noch mal Lippenpflegestift. Die Moderatoren schreien einstimmig: „Tim Kamraaad!“ Bassist, Gitarrist und Drummer nehmen ihre Plätze ein, Tim bleibt zurück und reibt sich durchs Gesicht. Dann erklingen die ersten Töne. Plötzlich weicht der ernste Gesichtsausdruck einem Lächeln – Tim läuft auf die Bühne, beide Arme weit ausgestreckt, um sie über dem Kopf zusammenklatschen zu lassen. Wieder und wieder, bis er sein Mikro erreicht, es richtet und singt. Singt, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Musiker mit Abischnitt von 0,8

Sein Abitur vor zweieinhalb Jahren hätte ihm überall Tür und Tor geöffnet: Auf dem Zeugnis stand zwar der NC von 1,0, rein rechnerisch lag er aber bei 0,8. Fürs Medizinstudium war er ungeeignet – „kann kein Blut sehen“ –, für Jura auch – „zu viel lesen“, also fing er an, Wirtschaft zu studieren. Schnell stellte er fest, dass er seine Zeit in den Vorlesungen bloß absaß und für die Abende lebte, an denen er Musik machen konnte. Tschüss, Uni.

Der Junge aus Velbert misst den Erfolg einer Show auch daran, wie sehr er geschwitzt hat. In Bremen muss die Cordjacke nach dem zweiten Song weichen. Vor allem die jüngeren Zuschauerinnen quittieren das mit hochfrequentem Kreischen. Spätestens bei „Heartbeat“ zeigt der 21-Jährige, was ihn von anderen Singer-Songwritern unterscheidet: Energie. Die Balladen hat er zu Hause gelassen, macht bei den schnelleren Nummern Dampf wie eine Lokomotive.

Foto: Katharina Weber Tim Kamrad hat Anfang des Jahres sein Debütalbum "Down & Up" herausgebracht.

Er singt, springt, klatscht, spielt Gitarre – und am besten alles gleichzeitig. Er sucht den Kontakt zum Rest der Band, spielt Stirn an Stirn mit seinem Bassisten, wirft den Kopf beim Singen zurück und wechselt je nach Stimmung zwischen Zahnpastawerbung-Grinsen oder verbrechervertreibendem Fauchen.

Bei den Ansagen zwischen den Liedern bedankt er sich gelassen beim Publikum fürs Dasein und bei der Sonne fürs Scheinen. Auch ein Rufen-und-Antwort-Spielchen fehlt nicht: Auf seine Aufforderung brechen nacheinander die hinteren Reihen, dann die Mitte und schließlich der vordere Wellenbrecher in ohrenbetäubendes Brüllen aus. Vielleicht stammt seine Ruhe auch daher, dass er sein Publikum nicht gut sehen kann: Tim ist kurzsichtig. Brillen würden auf der Bühne zu schnell beschlagen. Und die naheliegende Alternative? „Ich hatte einen Termin für Kontaktlinsen und bin da einfach nicht hingegangen“, gesteht er lachend.

Erste eigene Tour im Januar

Nach 30 Minuten ist der Zauber vorbei. Zum Abschied gibt es ein Foto vor 40.000 und und viel Applaus. Aus alkoholfreiem Weizen wird nach der Feuertaufe richtiges Pils. Das Klatsch-Spielchen habe er heute zum ersten Mal ausprobiert, erzählt Tim hinter der Bühne. Und seine vorbereiteten Ansagen habe er komplett vergessen. Generell sei es „echt crazy“ gewesen, „wie in Trance“ habe er den Auftritt erlebt. Nach außen hin strahlt er immer noch dieselbe Gelassenheit aus, wie auf der Bühne.

Während die Bandkollegen am Mietwagen mit Koffern voller Schlagzeugteile und Gitarren Tetris spielen, verschwindet ihr Sänger kurz. Ein letztes Mal tauscht er sich mit Samu aus, dem Profi, von dem er schon viel gelernt hat. Dann geht es zurück in die Realität, nach Hause, nach Velbert. Zumindest vorübergehend: Im Januar steht die erste eigene Tour an.