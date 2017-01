07.01.2017 Bonn.

Noël Cowards „Geisterkomödie“ im Kleinen Theater Bad Godesberg. Regisseurin Constanze Jungnickel das Stück leicht aufgefrischt.

Geister können ganz schön frech werden, wenn man ihnen eine Auszeit vom Jenseits gönnt. Das erlebt der Schriftsteller Charles Condomine ziemlich hautnah, der für seinen neuen Roman im spiritistischen Milieu recherchiert und dafür die alte Madame Arcati zum Dinner eingeladen hat. Eine „berufsmäßige Schwindlerin“ – oder doch ein Medium mit direkten Verbindungen zur Welt der Gespenster? Bedeutungsschwer läutet die Uhr die nächtliche Séance ein, bei der weder Klopfzeichen noch das klassische Tischrütteln fehlen dürfen.

Regisseurin Constanze Jungnickel hat Noël Cowards 1941 in London uraufgeführte „Geisterkomödie“ (in der kongenialen Übersetzung von Curt Goetz) leicht aufgefrischt. Elvira, Charles‘ erste Gattin, verstorben an einem Lachanfall bei den BBC-Nachrichten, findet Engel reichlich „uncool“ und ist in ihrer neue Sphäre auch nicht „offline“. Ansonsten bleibt’s im Kleinen Theater hübsch old-fashioned im gepflegten bürgerlichen Salon (gespenstisch sanftgraues Bühnenbild: Mario Clos). Die eleganten Kostüme von Hanne Eckart lassen den Lebenden zwischen schwarz, weiß und grau weniger Farben als den fröhlichen Untoten.

Brillant bewahrt Steffen Laube als verwirrter Gentleman Charles eiserne Haltung angesichts der nur für ihn sicht- und hörbaren Erscheinungen. Ein Ungläubiger, der plötzlich im falschen Film gelandet ist und aus der absurden Zeitschleife nicht mehr rauskommt. Tapfer der Wirklichkeit verhaftet bleibt Aurélie Thépaut als seine bezaubernde Gattin Ruth, die zwar auf Französisch fluchen kann, aber den Ernst der Sache bald begreift.

Köstlich gibt Gunhild Branchart die hysterische Geisterbeschwörerin Arcati, die umweltfreundlich ihr Fahrrad sattelt, bevor sie nach ein paar sehr trockenen Martinis ihren Job verrichtet. Whisky und Zigaretten sind aber kaum im Spiel bei den folgenden Manifestationen.

Unter den stocknüchternen Augen von Nervenarzt Dr. Bradman (Marcel Höfs mit nervösem Dauer-Schluckauf) und seiner enervierend geschwätzigen Gattin Violet (Julia Kiefer) läuft da ein tiefschwarzer britischer Krimi auf der Psycho-Schiene, die den braven Poeten Charles zu einem astralen Bigamisten macht. Nicole Kleine als Elvira muss wohl auf einem fernen Planeten zum schrillen Punk-Girl mutiert sein und will energisch großes Kino. In Farbe und mit Musik vom Grammophon. Sie ist das freche Fantasiegeschöpf mit feuerroten Locken und der naiven Wunscherotik, die den selbstverlorenen Romantiker endgültig in ihre Theaterfalle taumeln lässt. Eine Manifestation mit unverschämter Manipulations-Energie.

Als buchstäblicher Running Gag fungiert dabei das stets rumeilemde schwarze Dienstmädchen Edith (Mariyama Ebel), das wahrscheinlich mehr kapiert als seine feine Herrschaft wissen will, wenn Mobiliar und Stilblüten sich mit geheimnisvollen Spukgestalten anlegen. Fest versprochen: Charles‘ Autobiografie endet nach zwei höchst unterhaltsamen Stunden kriminell. Wer am Steuer des Wagens saß, ist Sache der Polizei. Zwei verdammt lebendige tote Frauen werden deren Spurensuche wahrscheinlich nicht beflügeln. Ganz sicher jedoch das Publikum des fabelhaft inspirierten Schauspiel-Ensembles, das hier eine in jeder Hinsicht geistreiche Komödie präsentiert.

Vorstellungen bis zum 26. Januar fast täglich um 20.00 Uhr. Kartenreservierungen unter Tel.0228-362839, weitere Infos unter www.kleinestheater-badgodeseberg.de (Elisabeth Einecke-Klövekorn)