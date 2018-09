Hörbuch-Box mit englischer Lyrik

Bonn. Englischsprachige Lyrik im Original und auf Deutsch bietet die Hörbuch-Box „The Poets' Collection“. Ein sensationelles Projekt.

Jetzt sind sie wieder vereint: der Engländer Ted Hughes und seine amerikanische Frau Sylvia Plath. Beide gehörten zu den bedeutendsten Dichtern des 20. Jahrhunderts. Ein Traumpaar auf Zeit, dessen Ehe mit einer hässlichen Trennung endete. Plath starb kurz darauf, am 11. Februar 1963; sie nahm sich in ihrer Londoner Wohnung das Leben. Ted Hughes ist 1998 an Krebs gestorben.

Das dramatische Finale der Beziehung dokumentiert aus Sicht der Autorin der gerade in England erschienene Band „The Letters of Sylvia Plath. Volume II: 1956-1963“ (Faber, 1088 Seiten). Plath schreibt unter anderem von „the bastard and killer in him“ – gemeint ist Hughes. Zur Geschichte von Hughes und Plath gehört die Tatsache, dass sie in den letzten Monaten ihres Lebens Gedichte von ungeheurer Kraft schuf, während er in dieser Zeit nichts Nennenswertes zustande brachte. Sie fand ihre Stimme, er hatte seine zeitweilig verloren.

Das Ende war furchtbar, was bleibt, ist die Kunst beider Autoren. Sie gehören zum Personal des verdienstvollen, für mich sensationellen Hörbuchprojekts „The Poets' Collection“. Christiane Collorio und Michael Krüger haben für den Hörverlag 94 Lyriker ausgewählt. Auf 13 CDs dokumentieren sie die von den Autoren gelesenen Gedichte im Original und ergänzen sie um deutsche Übersetzungen – vorgetragen von Schauspielern und Übersetzern wie Bibiana Beglau, Mirko Bonné, Katja Bürkle, Ulrike Draesner, Wolfram Koch, Barbara Köhler, Axel Milberg, Jan Wagner, Alissa Walser und Martin Wuttke. Es erklingen insgesamt 14 Stunden Lyrik von Walt Whitman bis Simon Armitage, von Gertrude Stein bis Anne Waldman. Whitman, der sein Gedicht „America“ 1889 in das Aufnahmegerät von Thomas Edison sprach, klingt wie ein Echo aus längst vergangenen Zeiten. Mehr noch gilt das für Alfred Lord Tennyson. Seine Stimme konservierte Edisons Phonograph Anfang der 1890er Jahre.

James Joyce ist mit dem 1929 aufgenommenen „Anna Livia Plurabelle“ vertreten; Hanns Zischler übernimmt die deutsche Fassung. Samuel Beckett meldet sich mit „Who may tell the tale“ aus seinem Roman „Watt“ zu Wort. Die Aufnahme entstand 1965.

Nicht jeder Dichter taugt zum Vorleser. Manche stottern gewaltig herum, bei anderen hört man den Whisky vom Abend zuvor heraus oder die vielen Chesterfields, hat Herausgeber Krüger festgestellt. Aber das Unperfekte erhöht sogar noch das Hörvergnügen.

Unter den 94 Lyrikern finden sich Engländer, Waliser und Schotten, Iren, Kanadier, Amerikaner und Australier – mit Werken von 1889 bis heute. T. S. Eliot trägt Auszüge aus seinem Meisterwerk „The Waste Land“ vor, Dylan Thomas „Fern Hill“ und Charles Bukowski „When Hugo Wolf Went Mad“. Von Dorothy Parker gibt es zum Beispiel „The Satin Dress“. Michael Krüger selbst widmet sich als deutscher Sprecher dem Kanadier Leonard Cohen und seinen Gedichten „For E.J.P.“ und „You Have The Lovers“. Viele klangvolle Namen finden sich im Inhaltsverzeichnis. Der attraktiv gestalteten Box liegt ein Büchlein mit Kurzbiografien der Autoren und Sprecher bei. „Unsere Anthologie kann nur einen Bruchteil der englischsprachigen Lyrik bieten“, räumt Krüger ein. „Aber selbst dieser kleine Ausschnitt hat es in sich.“ Konsequenterweise empfiehlt er: „Also lasset uns hören!“

Ted Hughes und Sylvia Plath finden sich gemeinsam auf der elften CD wieder – zwischen die beiden haben die Herausgeber Harold Pinter, John Updike und Geoffrey Hill als Puffer platziert. Plath liest „The Applicant“, „Lady Lazarus“ und „Stopped Dead“ aus ihrem Gedichtband „Ariel“ (posthum 1965). „Dying / Is an art, like everything else. / I do it exceptionally well“, heißt es in „Lady Lazarus“. Auf Deutsch: „Sterben / Ist eine Kunst, wie alles andere auch. / Ich kann es besonders gut.

Christiane Collorio und Michael Krüger (Hg.): The Poets' Collection. Englischsprachige Lyrik im Originalton und in deutscher Übersetzung. Der Hörverlag, 13 CDs, 99 Euro.