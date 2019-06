Schauspieler im Interview

Geboren am 29. April 1968 in Hamburg. Nach einem kurzen Intermezzo an der Schauspielschule in München zieht Jürgen Vogel 1985 nach Berlin, wo er einige Zeit in einer WG mit dem Schauspieler Richy Müller lebt.

Vogel wirkt in diversen TV-Serien mit. Seinen Durchbruch hat er 1992 mit Sönke Wortmanns Kultfilm „Kleine Haie“.

Weitere Filme (u. a.): „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ (1997), „Das Leben ist eine Baustelle“ (1997), „Emmas Glück“ (2006), „Der freie Wille“ (2006), „Die Welle“ (2008), „Männersache“ (2009), „Schillerstraße“ (2009-2011), „Das Adlon“ (2013), „Der Mann aus dem Eis“ (2017).

Jürgen Vogel, der mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen hat, lebt in Berlin.

Die Serie: Das Wichtigste im Leben

Sandra (Bettina Lamprecht) und Kurt (Jürgen Vogel) durchleben mit ihren drei Kindern Philipp (Sidney Holtfreter), Luna (Bianca Nawrath) und Theo (David Grüttner) eine turbulente Zeit. Theo soll eingeschult werden, spricht aber von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr. Luna ist mitten in der Pubertät. Adoptivsohn Philipp wird eine große Basketballkarriere vorausgesagt, doch er möchte lieber Balletttänzer werden.

Die zehn Folgen wurden von Oktober 2018 bis März 2019 in Bonn und Umgebung gedreht. Schauplätze waren unter anderem der KD-Schiffsanleger mit der MS Godesia an der Bastei in Plittersdorf, der Ticketschalter am Brassertufer und die Rheinpromenade am Erzbergerufer. Gedreht wurde außerdem an der Otto-Kühne-Schule in Bad Godesberg, die im Film als Krankenhaus fungiert.

Sendetermine: ab 5. Juni mittwochs, 20.15 Uhr, Vox