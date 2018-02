Geburtstag eines Bestsellerautors

Köln. Der Schweizer Schriftsteller und gefeierte Krimiautor Martin Suter feiert 70. Geburtstag. Seine Romane erschienen in Millionenauflagen und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Von Hartmut Wilmes, 28.02.2018

Manche Feuilletonisten glauben immer noch, dass Künstler gefälligst schlecht gekleidete Armutsdarsteller sein müssten. Da gilt der Mann mit den zurückgegelten Haaren und den perfekt sitzenden Anzügen samt Einstecktuch als Affront auf den ersten Blick. Und da Martin Suter auch noch ein goldenes Bestsellerhändchen hat, wird er gern ins literarische Leichtgewicht sortiert.

Dem vor 70 Jahren, am 29. Februar 1948 geborenen Schweizer entlockt solcher Hochmut nur noch ein müdes Lächeln. 14 zum Teil verfilmte Romane in Millionenauflagen und Übersetzung in mehr als 30 Sprachen mögen in den Augen seiner Kritiker ja „Unterhaltung“ sein. Doch im Gespräch mit unserer Zeitung konterte der Autor die vermeintliche Herabsetzung geschickt: „Nehmen Sie die Buddenbrooks – ist das denn E oder U?“

Auch die Bücher des ehemaligen Werbeprofis und mit 50 Jahren spätberufenen Autors sperren sich meist gegen simple Schubladen. In den Zuckerguss exzellenter Lesbarkeit packte der Eidgenosse schon im Debüt „Small World“ bittere Pillen. Ein Familienkrimi, gewiss, aber auch ein abgründiges Demenzdrama.

Suter wusste schon in seinem ersten Beruf um die Fallstricke des Erfolgs und spießte die Manager-Arroganz in brillanten Glossen („Business Class“) auf. Und schon in seinem zweiten Roman katapultiert er einen Wirtschaftsanwalt auf „Die dunkle Seite des Mondes“ und in die Fänge eines amoralischen Pharmakonzerns. Suter hat ein feines Auge für die Haarrisse im routinepolierten Alltagsparkett, das in seinen Büchern dann oft spektakulär zersplittert.

Schmutzige Bomben im Schweizer Profit-Schlaraffenland

Und er kennt in seinen Plot-Erfindungen keine Scheu vor halsbrecherischen Konstruktionen. So bereitet „Der Koch“, ein Asylbewerber aus Sri Lanka, nicht nur lustfördernde Speisen zu, sondern muss sich zugleich tamilischer Terroristen aus der Heimat erwehren. Und der Finanzthriller „Montecristo“ zündet ein paar schmutzige Bomben im Schweizer Profit-Schlaraffenland. Das alles wirkt auch deshalb so leichthändig-virtuos, weil Suter die eitle Nabelschau fern liegt.

Lange surfte er auf der ungebrochenen Erfolgswelle, lebte mit Frau und zwei Adoptivkindern abwechselnd auf Ibiza und in Guatemala. Doch als sein dreijähriger Sohn 2009 an einem Erstickungsunfall starb, warf dies den glücksverwöhnten Vater aus der Bahn. Künstlerisch reagierte er freilich höchst souverän. Denn in seinem Roman „Die Zeit, die Zeit“ schrieb er das eigene Schicksal so geschickt um, dass die Sehnsucht nach der korrigierten Vergangenheit für jeden nachvollziehbar wurde, der schon deprimierende Verluste erlitten hat.

Inzwischen wohnt Suter mit seiner Familie wieder in Zürich, doch die Gedankenflüge tragen ihn weiterhin hoch hinaus. Wer sonst würde Obdachlose, Gentechniker und einen im Dunkeln leuchtenden Mini-Dickhäuter schon zwischen zwei Buchdeckel packen, wie er es im aktuellen Roman „Elefant“ tut?

Daneben hat er den klammen Lebemann Johann Friedrich von Allmen zum sympathischen Serienhelden gemacht, der demnächst wieder einen Auftritt bekommt: „Allmen und der Koi.“ Und zur Erholung tritt der Schriftsteller gern mit dem Schweizer Chansonnier Stephan Eicher auf, den er nicht nur mit Texten versorgt, sondern auch auf der Mundharmonika begleitet. Ohne Anzug geht's allerdings auch dabei nicht.