Der Klang der Bilder

BONN. Wirklich stumm waren Stummfilme nie – die Musik dazu spielte schon damals eine führende Rolle und tut dies bis heute, wie Günter A. Buchwald (Klavier, Violine, Viola) und Frank Bockius (Schlagzeug) zum Start des Bonner Sommerkinos erklären.

Die Reihen im Arkadenhof haben sich gefüllt, am Getränkepavillon werden gerade noch Bestellungen aufgegeben. Der Blick geht kurz zum Himmel, blassblau verwaschen mit roten und violetten Streifen oder in einem bedenklichen sattgrau , während der Vorspann der Bonner Stummfilmtage über die Leinwand flimmert. Graue Strichmännchen wuchten einen schwarzen Flügel an den linken Bildrand. Schließlich ist Live-Musik ein Markenzeichen des Festivals, das versierte Filmfreunde und Neueinsteiger allen Alters zusammenbringt. Vom 10. bis 20. August zum 33. Mal.

Wer durchs Programmheft blättert, findet rechts neben den Filmtiteln die Kurzporträts der Musiker. Und wer dies Jahr für Jahr regelmäßig tut, dem wird ein Name dabei sofort auffallen: Günther A. Buchwald. Der Dirigent, Pianist, Violinist, Violist und Komponist aus Freiburg zählt weltweit zu den Mitbegründern der Stummfilmrenaissance. Seit 1978 hat er in mehr als 2900 Filmkonzerten mehr als 2600 unterschiedliche Stummfilme begleitet. Buchwald wird regelmäßig zu internationalen Festivals wie Giornate del Cinema Muto Pordenone, dem British Silent Filmfestival, dem Retrospektivenprogramm der Berlinale, dem Filmfestival Kyoto, den Stummfilmtagen Erlangen, dem Festival Cinema Ritrovato Bologna und zum Filmfestival in Valparaiso (Chile) eingeladen. Er ist musikalischer Direktor des Bristol Slapstick Silent und ständiger Gastdirigent des Freiburger Philharmonischen Orchesters Freiburg für Stummfilmkonzerte.

Das Bonner Sommerkino übt auf ihn auch nach mehr als 25 Jahren eine ungebrochene Anziehungskraft aus: Vom 16. bis 19. August wird Buchwald wieder dort spielen (siehe Kasten); allein und gemeinsam mit dem Schlagzeuger Frank Bockius, der 2015 sein Debüt bei den Stummfilmtagen gab.

„Mein erster Eindruck ist auch der heutige“, blickt Buchwald auf den Arkadenhof: „Es ist Open Air und trotzdem ein geschlossener Raum mit einer riesigen Leinwand. Wir sitzen mitten im Publikum; aber mit Rücksicht auf das Instrument unter den Arkaden.“

„Das Bonner Publikum“, ergänzt Buchwald, „ist eine treue Gemeinde." Und die Programmmacher tun alles, um die beste Kopie eines Films zu zeigen.

Der Stummfilm hat immer noch viele Fans

Die Mühe lohnt sich – zum Beispiel für rund 24 000 Besucher, die allein 2016 zu den Stummfilmtagen kamen. Und die sich das Filmvergnügen ganz sicher nicht von den Launen des Wetters verderben lassen. Was auch Frank Bockius beeindruckt hat: „Eines der schönsten Komplimente an dieses Festival ist es, wenn die Leute im Regenmantel und mit Schirm dort sitzen, um ihren Film zu sehen.“

Und die Musik spielt dazu. Ein wechselseitiges Geben und Nehmen: Die schwarz-weißen Bilder auf der Leinwand verleihen der Musik ihre „Farbe“ – ob dramatisch, melancholisch oder beschwingt. Und die Melodien lassen die Bilder im Gedächtnis der Zuschauer nachklingen. „Jemand hat einmal geschrieben, gute Stummfilmmusik passe wie ein Handschuh auf eine Hand.“ Ein guter Vergleich, findet Buchwald. „Wenn das Publikum einen Film annimmt, hat die Musik 50 Prozent dazu gegeben.“ Ein schönes Kompliment ist für Bockius auch, „wenn Zuschauer nachher sagen, sie hätten völlig vergessen, dass da jemand live spielt. Wir Musiker müssen nach den ersten Sekunden 'verschwinden'.“ Und aus dem Hintergrund den Ton angeben. „Nun wurden ja in der Stummfilmzeit nicht nur Meisterwerke gedreht“, fügt Buchwald hinzu. „Und so ist es manchmal auch unsere Aufgabe, einen Film bei der Hand zu nehmen, ihn ein bisschen ziehen und schieben, bis er von allein laufen kann“,

Wie das in der Vorbereitung aussehen kann, skizziert Bockius: „Wir schauen uns den Film zusammen an, besprechen die Dramaturgie – zum Beispiel, wo es einen Song gibt oder eine Tanzszene und welcher Musikstil dazu passt. Wenn die Handlung in den 1920er Jahren in Paris spielt, sollte es auch nach Musette klingen.“ Für Buchwald, der auch Geschichte studiert hat, ist gerade diese Ära – das Zeitalter des Stummfilms schlechthin – ein Faszinosum; politisch und kulturell. Damit verbindet sich auch der Anspruch, dass die Musik stimmig sein soll. „Mit Klassikern wie Beethoven oder Schubert muss man behutsam umgehen. Das kennen viele und knüpfen daran Erwartungen, die sich leicht von dem Geschehen auf der Leinwand lösen können.“

Wenn es zum Film passe und überzeuge, dürfe Stummfilmmusik gern auch modern klingen. „Bartok ist da eine gute Wahl“, ergänzt Buchwald.

Für Bockius besteht der Reiz darin, „all das einbringen zu können, was ich über Jahre an Erfahrungen und Wissen gesammelt habe, um es frei und neu zu interpretieren. Mir geht es um stilistische Vielfalt – von spanischer Folklore bis zur Karibik muss ich mit meinem Schlagzeug alles anklingen lassen können. Gerade bei einem asiatischen Film darf man nicht in die üblichen Klischees verfallen.“

Was Stummfilmmusikern wie Buchwald und Bockius im Gedächtnis bleibt, ist – neben dem Zusammentreffen mit den Kollegen – wie ein Film auf einem Festival gelaufen ist; unter den eigenen Händen oder auch denen anderer. „Ich finde es immer wieder extrem spannend, das zu beobachten“, sagt Bockius. „Daraus kann man viel lernen.“

Bis die der Abspann läuft und sich immer wieder ein paar Freiwillige finden, um den Flügel aus dem Arkadenhof hinauszutragen. Denn Strichmännchen gibt es nur im Film.