Depot im Haus der Geschichte

Bonn. Eine beinahe intakte Polizeiauto-Tür ist Teil eines ein Dutzend Exponate umfassenden Konvoluts der 9/11-Katastrophe, das seit 2015 im Besitz des Bonner Hauses der Geschichte ist.

Es ist eine simple Polizeiautotür und doch Aufhänger für eine unter die Haut gehende Geschichte. Wer ab Mitte März das Depot des Hauses der Geschichte besucht – ein exklusives Angebot während der Dachsanierung des Hauses und temporären Schließung der Dauerausstellung –, kommt an dieser Tür nicht vorbei. Sie gehört zu einem Einsatzfahrzeug der New Yorker Hafenbehörde und stand in der Tiefgarage des World Trade Center (WTC), als Terroristen am 11. September 2001 die Twin Towers mit zwei entführten Passagierflugzeugen angriffen und zum Einsturz brachten.

Die beinahe intakte Tür ist Teil eines ein Dutzend Exponate umfassenden Konvoluts der 9/11-Katastrophe, das seit 2015 im Besitz des Museums ist. Das Haus der Geschichte ist das einzige Institut in Deutschland, das über Stücke von 9/11 verfügt. Als es die Ausstellung „The American Way“ (2013/14) vorbereitete, wurden US-Behörden nach Spuren des Terrorangriffs angefragt. „Am Anfang war des Thema extrem emotional aufgeladen“, erinnert sich Harald Biermann vom Haus der Geschichte. Aber dann habe man über das Smithsonian Museum und die Hafenbehörde die begehrten Stücke bekommen. Dazu gehören nicht nur Fassadenteile und verschmorte Metallstücke, sondern ebenfalls Brillen und Taschen von Opfern. Im Depot befindet sich auch ein perfides Souvenir: Ein 2002 beschlagnahmtes, in Taiwan produziertes Tischfeuerzeug, das Osama Bin Laden zeigt und hinter ihm die Twin Towers und einen Jet, der sich in einen der Türme bohrt.