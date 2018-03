Keine Zeit für Moral

Bonn. Arte und das ZDF zeigen die sechsteilige Serie „Bad Banks“ mit Paula Beer in der Hauptrolle als genialische Jungbankerin.

Es ist der pure Horror für jeden Kontoinhaber, wenn der Bankautomat kein Geld mehr ausspuckt. Mit einer solchen Szene beginnt die großartige ZDF-Arte-Serie „Bad Banks“. Dass die klamme Bank Unruhe in der Bevölkerung auslöst, die sich heftigst auf der Straße in Frankfurts Bankenviertel austobt, ist die natürliche Begleiterscheinung. Mitten durch das Chaos sieht man eine junge Frau in Kapuzenpulli eilen, sie hält Kurs auf ein Bankgebäude, wo sie einem Manager begegnet. „Wofür?“, brüllt er sie an. „Wofür, Jana?“

Das wüsste der Zuschauer in der mit beeindruckendem Tempo beginnenden Serie auch gern. Und er hat nach diesem Ausblick auf das Ende der Geschichte sechs knapp einstündigen Folgen lang Zeit, um das herauszufinden. Die anzuschauen, lohnt sich unbedingt. Denn selbst wenn man im Umgang mit der Finanzbranche nicht wirklich sattelfest ist, fesselt Christian Schwochows ungemein spannend erzählter Thriller über die skrupellosen Machenschaften hinter den Glasflächen der Hochhaustürme von der ersten Minute an. „Bad Banks“ kann es durchaus mit einigen besseren Netflix-Produktionen aufnehmen.

Im Zentrum steht die erfolgreiche Jungbankerin Jana Liekam (Paula Beer), die über Nacht ihren Job in einer luxemburgischen Bank verliert. Nur weil sie gewiefter ist als ihr vorgesetzter Kollege Luc Jacoby (Marc Limpach), der als Sohn des Bankchefs jedoch die besseren Karten hat. Doch weil im Bankenwesen, wie wir es in dem Mehrteiler kennenlernen, jeder mit jedem paktiert und jeder gegen jeden intrigiert, erhält die talentierte Newcomerin sofort eine zweite Chance. Die mächtige Investmentbankerin Christelle Leblanc (Desirée Nosbusch) verschafft Jana einen Job bei der Frankfurter Global Invest.

Nicht ganz uneigennützig, wie man bald erfahren wird. Als Gegenleistung sollen schon ein paar brauchbare Insiderinformationen herausspringen. Nachdem Leblanc ihr noch einen Tipp für ein hochattraktives, aber äußerst riskantes Geschäft für ein prestigeträchtiges Bauprojekt in Leipzig gegeben hat, schlägt sie an ihrem neuen Arbeitsplatz ein wie eine Bombe. Ihr neuer Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma) überträgt ihr die Leitung des Milliardendeals. Ihrer Dynamik kann sich niemand entziehen, sie ist schön, denkt und handelt schnell, und hat – wie (fast) jede Figur in dieser Serie – allerdings auch ihre dunklen Seiten.

Die Mittzwanzigerin arbeitet wie im Rausch, verliert ihren in Luxemburg gebliebenen Lebensgefährten und dessen Tochter immer mehr aus den Augen. „Sie haben mich mal gefragt, warum ich Karriere machen will“, sagt Jana irgendwann zu Leblanc, „da hätte ich ein paar sehr kluge Antworten parat. Aber die Wahrheit ist viel einfacher: Ich weiß es nicht. Ich hab' nicht die geringste Ahnung. Aber ich brauch' es.“

Jana holt zum Gegenschlag aus

Da ist sie nicht allein. Drehbuchautor Oliver Kienle umgibt Jana mit einem Team junger Banker, die kaum weniger hungrig sind als sie selbst. Moral spielt in ihrer Welt kaum ein Rolle, was ihnen selbst kaum aufzufallen scheint. Als Jana einigen üble Machenschaften und krumme Geschäfte der Global Invest Bank herausfindet und erkennt, wer die Fäden im Hintergrund zieht, holt sie zu einem Gegenschlag aus. Man darf sich die junge Bankerin deshalb allerdings nicht als eine Jeanne d'Arc vorstellen, die nun geläutert für eine bessere Bankenwelt kämpft. Bei ihrem Feldzug sind ihr Kollateralschäden herzlich egal, wie die erste Szene des Sechsteilers bereits anschaulich zeigt.

Die Serie lebt von einem brillanten, gründlich recherchierten Drehbuch (das deshalb aber kein perfektes Abbild des realen Bankenwesens sein muss und auch nicht ist), einer großartigen Regie und angesichts des scheinbar spröden Sujets erstaunlich opulenten Bildern. Zudem hat Regisseur Schwochow eine Riege herausragender Schauspieler zur Verfügung. Neben der großartigen Paula Beer sind das vor allem Albrecht Schuch und Mai Duong Kieu als ihre Kollegen sowie Tobias Moretti als Seniorchef und Jörg Schüttauf als todkranker Bürgermeister von Leipzig in einer wirklich tragischen Rolle.

Ab Samstag, 21.45 Uhr, im ZDF. Die Serie läuft jetzt auch auf Arte.