Comedy und kulinarische Kuriositäten

Bonn. Sie tragen Textauszüge vor, die nachdenklich stimmen, die unterhalten, die mal ein Schmunzeln, mal lautes Lachen hervorrufen. Erneut hat Horst Evers mehrere Vorleser zur Leselounge des WDR 5 ins Bonner Pantheon geladen.

Von Judith Nikula, 27.09.2018

Wie gewohnt war das Programm vielfältig am Dienstagabend in Beuel, führte von kulinarischen Kuriositäten über Reiseberichte aus Japan bis hin zu nostalgischen Kindheitserinnerungen. Den Anfang machten Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein von „Worst of Chefkoch“, einer Webseite, auf der die skurrilsten Rezepte der Kochplattform „Chefkoch“ gesammelt werden.

Da gibt es etwa „mit Käse überbackenen Käse“, „Schnitzeltorte mit Kartoffelpüree“, oder „angebratene Banane mit Kochschinken und einem Glas Meerrettich“. Letztere Variante wurde von Diestel und Löffelbein an diesem Abend eigenhändig vorgekocht. Die Mutigsten aus dem Publikum durften die Kreation probieren – und sparten sich dabei mit verzogenem Gesicht jegliche Wertung.

Kulinarisch führte Dennis Gastmann den Abend fort mit der Lesung aus seinem aktuellen Werk „Der vorletzte Samurai“. Das Buch handelt von seiner Reise nach Japan, sei eine „persönliche Reportage“ über die Faszination des fernöstlichen Landes. Kurzweilig berichtet Gastmann vom Besuch eines Roboterrestaurants, in dem er sich einem „LSD-Trip“ nahe gefühlt habe.

Die „Leselounge“ ist ein Format, das kleinere Schwächen der Autoren verzeiht. Etwaige Passagen, die nicht funktionieren wollen, sind eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm, in dem einzelne Längen nicht nachhaltig stören können. Und so gelingt an diesem Abend eine rundum funktionierende Lesung in familiärer Wohnzimmeratmosphäre.

Eine Aufnahme des Programms wird am Sonntag, 2. Oktober ab 20 Uhr auf WDR 5 gespielt.