So schön kann Plastik sein

Im neuen Museum ADAM neben dem Atomium in Brüssel ist die Sammlung Philippe Decelle zu sehen

In den 1960ern gehörte dem Plastik die Zukunft, und Plastik-Design machte sich daran, diese zu gestalten: bunt, grell, in fließenden Formen, praktisch, abwasch- und stapelbar. „Alles ist Plastik, aber ich liebe Plastik. Ich will Plastik sein“: Andy Warhols Spruch passt in diese Zeit, großartige Designer füllten diese mit atemberaubenden Kreationen. Joe Colombo entwarf seinen Stuhl „Universale“ (1967), der sich durch einfache Technik zur Massenproduktion eignete, es gab aufblasbare Möbel, Liegelandschaften, Wohnkokons ganz aus Plastik, bunte Radios und futuristische Fernseher. Von Philippe Starck bis Verner Panton reicht die Skalan vom Sitz-Unikat bis zum Prinzip Tupperware. Philippe Decelle hat die wohl größte Plastik-Sammlung der Welt zusammengetragen. Rund 1000 Stück umfasst seine Kollektion, die von etwa 1960 bis zum Niedergang der Plastikeuphorie im Zuge der Ölkrise 1973 ihren Schwerpunkt hat, aber mit Werken von Gaetano Pesce und Konstantin Grcic bis in die Gegenwart reicht.

Decelle zeigt seine Schätze im „Ar & Design Atomium Museum“ (ADAM), das 2015 von einer der Kugeln des Brüsseler Atomiums in eine hundert Meter entfernte Messehalle mit 5000 Quadratmetern Fläche gezogen ist.

Decelles Sammlung ist als Dauerausstellung die Hauptattraktion im ADAM. Aber auch das Wechselausstellungsprogramm ist höchst attraktiv. Gegenwärtig zeigt die Institution bis 11. Juni die Ausstellung „The Bauhaus #itsalldesign“ mit einer Gegenüberstellung von Bauhaus-Entwürfen und Designern der Gegenwart, die sich darauf beziehen oder die Ideen weiterentwickeln. Die Ausstellung war zuvor in der Bonner Bundeskunsthalle zu sehen.

Anschließend wird das Brüsseler ADAM bis Anfang Oktober in Erinnerung an die Oktoberrevolution vor hundert Jahren eine Schau über sowjetisches Grafikdesign und die Kunst des Konstruktivismus zeigen.

ADAM, Brüssel, neben dem Atomium. Täglich bis auf dienstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen: www.adamuseum.be