J. K. Rowling hat unter dem Namen Robert Galbraith den Roman „Weißer Tod“ veröffentlicht. Unser Autor hat sich durch die 860 Seiten gewühlt.

Von Axel Hill, 31.12.2018

In so einem Fall kriegt man mal so richtig Einblick in die Gedankenwelt der Oberschicht, nicht wahr? Regeln für sie und Regeln für den Rest der Welt...“ Denen widmet sich J. K. Rowling unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith in „Weißer Tod“ ausgiebig auf 860 endlosen Seiten. Und so lockt der Untertitel „Ein Fall für Cormoran Strike“ den Leser auf eine fälsche Fährte – oder auch nicht.

Scheinbar geht es beim neuen Auftrag für den Privatdetektiv und seine Mitstreiterin Robin Ellacott um Erpressung, und nach knapp der Hälfte des Wälzers, als ihr Auftraggeber, der britische Kulturminister Jasper Chiswell, tot aufgefunden wird, auch um die Aufklärung eines Mordes.

Diese Welt der Reichen und (meist nicht so) Schönen nimmt Rowling herrlich aufs Korn. Wirklich großartig gelingt ihr das Oberschichtgeplapper, dieses ohne Punkt und Komma Verbindungen aufzählen, um damit Netzwerke zu spannen, die den eigenen Status und viel mehr noch den des Gegenübers festigen – oder in Frage stellen sollen. Alle, die dazugehören, halten zusammen. Rowling lässt dabei ihre Charaktere das gemeinschaftliche Verschweigen des Erpressungsgrundes wie ein Ehrenschild vor sich hertragen – wobei sich irgendwann nicht mehr verhehlen lässt, dass damit vor allem die Handlung in die Länge gezogen wird.

Das „whodunnit“ interessiert Rowling nur am Rande, die Auflösung ist so verschachtelt und überkonstruiert, dass der erschöpfte Leser sie ermüdet hinnimmt. Einen Großteil der Zeit mit dem Buch hatte er ja auch verbracht, „Kormoran“ und „Rotkehlchen“ bei ihren jeweiligen Liebeskatastrophen zu begleiten und sich zu fragen, ob sie noch in diesem oder doch erst im vermutlich siebten und letzten Band zueinander finden...

Und so beginnt „Weißer Tod“ mit der Hochzeit (ein guter Gag, wenn man an die Farbe von Brautkleidern denkt), also dem Cliffhanger des dritten Bandes. Cormoran, der Robin gefeuert hatte, begab sich in letzter Minute zu der Kirche, in der sie ihrem Freund Matt das Ja-Wort geben wollte. Rowling erzählt auf den ersten 30 Seiten, wie sich die Feier zu einem Drama entwickelte, das die Braut beinahe veranlasste, sich davonzumachen. Und man denkt, hätte sie nur mal, es wäre mehr Platz für den Krimi gewesen.

So erfährt man kurz vor dem zweiten Buchdeckel, womit der Kulturminister erpresst wurde: Er hatte auf seiner Farm Galgen herstellen lassen und in den Nahen Osten und nach Afrika exportiert. Ein verachtenswertes Unterfangen, aber als erste Frage geht einem durch den Kopf: Können diese Länder solche Hinrichtungsapparaturen nicht selber herstellen und müssen sie stattdessen als Handarbeit aus dem Vereinigten Königreich importieren? Eine Erklärung bleibt die Autorin schuldig.

Noch ärgerlicher sind neben manch Pilcheresker Szene die Frauenfiguren, die einer Hermine Granger, der Heldin der Potter-Bücher, die Zornesröte in Gesicht jagen würden und die die von Rowling verehrte Jane Austen (in „Weißer Tod“ gibt es auch eine Anspielung auf deren Roman „Persuasion“) höchstens als alberne Gegenspielerinnen zu ihren Heldinnen erdacht hätte. Allen voran Robin, die in extremen Situationen zwar Stärke, Mut und Geschick beweist, aber von der Autorin durch väterliche Sätze des Detektivs degradiert wird: „Ihm hatte gefallen, wie aufgeregt sie war, weil sie im Unterhaus arbeiten sollte – und dass er ihr diese Chance ermöglicht hatte.“ Augenhöhe buchstabiert man anders.

Robert Galbraith: Weißer Tod. Deutsch von Wulf Bergner, Christoph Göbler und Kristof Kurz. Blanvale, 864 S., 24 Euro.