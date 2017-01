29.01.2017

Geboren am 6. August 1963 als Tochter eines Schauspieler-Ehepaares in Gera. Aufgewachsen zwischen Theaterkulissen in Leipzig.

Lehrausbildung zur Buchhändlerin, Schauspielstudium an der Theaterhochschule Leipzig. Auftritte im Leipziger Kabarett „Pfeffermühle“.

1995 bis 2000 Ensemblemitglied in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.

2000 das erste Solo-Kabarettprogramm „Ich pack’s“, gefolgt von „Perle mit Zündschnur“ (2003), „Kanzlersouffleuse“ (2005) und „Bei Merkels unterm Sofa“ (2009). Seit 2013 tourt sie mit ihrem aktuellen Solo „Im Auftrag Ihrer Kanzlerin“.

Mehrfacher Gast im RTL-Comedy-Stammtisch „7 Tage, 7 Köpfe“.

2001 weibliche Hauptrolle im Kinofilm „Der Zimmerspringbrunnen“ an der Seite von Bastian Pastewka.

2002 nimmt sie mit Klaus Lage das Musik-Album “Lieder zwischen heut’ und morgen“ auf.

2009 Buchveröffentlichung „Mein Leben als Kanzlersouffleuse“ bei Rowohlt.

Simone Solga ist mit dem Deutschen Kabarettpreis (2014) und mit dem Salzburger Stier (2015) ausgezeichnet worden und lebt in Hamburg.

Veranstaltungstipp Fr, 17. Februar, 20 Uhr, Kabarettistische Glaubenswoche. Bonn, Pauluskirche, In der Maar 7. Simone Solga: „Im Auftrag Ihrer Kanzlerin“. Karten in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen, unter Tel. (0228) 50 20 10 oder www.bonnticket.de