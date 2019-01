Konzerte in Bonn

Richard Strauss' „Heldenleben“ stand in der Konzertreihe des Beethoven Orchesters „Im Spiegel“ am Sonntagmittag erneut auf dem Programm, wenn auch nur in Ausschnitten. Dirk Kaftan hatte die Schauspielerin Katja Riemann eingeladen, über Strauss' „Heldenleben“ und über Helden im Allgemeinen zu sprechen. Dafür wechselte Kaftan immer wieder zwischen Taktstock und Mikrofon und fand in Riemann eine eloquente Gesprächspartnerin, der es vor allem um die politische Dimension des modernen Heldentums ging. „Die Helden des 21. Jahrhunderts sind für mich die, die sich für die Menschenrechte einsetzen“, sagte sie. Im Gespräch brachte sie zudem ihre Bewunderung für die Musik von Richard Strauss zum Ausdruck, erinnerte aber auch ausdrücklich an seine wenig rühmliche Rolle, die er im Dritten Reich als Präsident der Reichsmusikkammer gespielt hatte.