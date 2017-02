Ein Vorbild für Generationen: Der weltweit verehrte Charakterdarsteller und Hollywoodschauspieler Sidney Poitier wird 90 Jahre alt. Der Mann, der den ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA erst möglich gemacht hatte.

Von Dirk Hautkapp, 20.02.2017

So viel schwarzes Charisma, so viel Coolness war ewig nicht im Weißen Haus wie an jenem schwülen Tag im August vor acht Jahren. Da war Barack Obama, der noch unergraute Präsident, sichtlich ergriffen bei seiner ersten Vergabe der Freiheitsmedaille, Amerikas höchster ziviler Auszeichnung. Vor ihm mönchisch ruhig wie so oft: Sidney Poitier, der Mann, der den ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA erst möglich gemacht hatte. Ein Grund mehr, den 90. Geburtstag des ersten schwarzen Großschauspielers Hollywoods heute gebührend zu feiern.

Die Wege der beiden Männer kreuzten sich im metaphysischen Sinne in den 50er Jahren. Die „African American Students Association“, getragen von schwarzen Ikonen wie Harry Belafonte, dem Baseball-Profi Jackie Robinson und eben Poitier, finanzierte Studenten aus Kenia Stipendien in den USA. Einer der ersten Teilnehmer war ein gewisser Barack Obama. Beim Studium in Honolulu lernte er die Amerikanerin Ann Dunham kennen. Wenig später wurde Barack Hussein Obama II geboren. Der Rest ist Geschichte.

Bei ihrer ergreifenden Begegnung im Weißen Haus, die fast eine Vater-Sohn Atmosphäre verströmte, war nicht zu übersehen, wie sehr sich der fast 40 Jahre jüngerer Präsident im Auftreten nach dem Mann geformt hat, der all jene ethnischen Barrieren durchbrochen hatte, die Schauspiel-Größen wie Richard Roundtree, Denzel Washington, Samuel L. Jackson oder Morgan Freemann erspart blieben.

Lässig, überlegen, eloquent, nachdenklich, beharrlich, kulturell sensibilisiert, stilsicher, fast aristokratisch - Qualitäten, die der 1927 als Sohn von Tomatenzüchtern auf Cat Island (Bahamas) geborene Poitier Zeit seiner Schauspielkarriere und später als Botschafter der Karibikinseln und der Vereinten Nationen vorlebte, fanden sich formvollendet in Obama wieder.

Poitier, zweimal verheiratet, sechs Töchter, nahm Obamas historische Leistung auf der Leinwand sogar vorweg. In „Rate mal, wer zum Essen kommt“ stellt 1967 eine junge Weiße ihren Eltern (gespielt von Katharine Hepburn und Spencer Tracy) ihren schwarzen Verlobten vor. Eine Szene mit Sprengkraft. Poitier hatte drei Jahre zuvor als erster Schwarzer den „Oscar“ als bester Hauptdarsteller gewonnen. Für die Rolle des Tischlers Homer Smith, der fünf Nonnen aus der DDR beim Kirchbau in der Wüste von Arizona zur Hand geht („Lilien auf dem Felde“).

1967 herrschte in 17 von 50 US-Bundesstaaten auch bei der Ehe noch Rassentrennung. Als Joannas Vater den scheu eleganten Doktor John Prentice fragt, ob er im Interesse seiner Tochter an die Konsequenzen im Falle von Kindern gedacht hat, folgte eine Entgegnung für die Ewigkeit: „Sie denkt, dass jedes unserer Kinder Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und sie alle werden farbenfrohe Regierungen haben.“

Im gleichen Jahr machte der Oberste Gerichtshof in Washington den Weg frei für gemischt-rassige Ehen. Und Poitier setzte seinen Siegeszug im Kino fort. Der Premiere eines schwarz-weißen Kusses in „Rate mal, wer zum Essen kommt“ folgte in „In der Hitze der Nacht“ das nächste Unikat. Als Detektiv Virgil Tibbs kriegt Poitier es im rassistischen Südstaaten-Kaff Sparta bei der Aufklärung eines Mordes mit dem stiernackigen Sheriff Bill Gillespie (Rod Steiger) zu tun. Im Laufe der Handlung kassiert der moralisch untadelige Schwarze die Ohrfeige eines weißen Herrenmenschen – und schlägt ungerührt zurück. Am Ende des Films trägt Sheriff Gillespie dem schwarzen Cop den Koffer zum Zug. Voller Respekt für den Inbegriff schwarzen Selbstbewusstseins.

In die Wiege gelegt war Sidney Poitier all das nicht. Bei der Geburt war sein Untergewicht so dramatisch, dass der Vater bereits einen Schuhkarton als Sarg vorbereitet hatte. Dass der Überlebenswille stärker war, zeichnete Poitiers Werdegang vor: vom Zwölfjährigen, der die Schule auf den Bahamas verließ und über Miami nach New York gelangte, wo er als Tellerwäscher und Hausmeister Geld verdiente, um Schauspielunterricht zu nehmen und sich den schweren karibischen Akzent abzutrainieren. Bis zum weltweit verehrten Charakterdarsteller, der mit seiner natürlichen Autorität vor der Kamera ein Vorbild für Generationen wurde. Hoch sollen Sie leben, Mr. Tibbs!