Tatort-Vorschau

25.12.2016 Im Münchener Tatort „Klingelingeling“ ermitteln Batic und Leitmayr bei der rumänischen Bettel-Mafia.

Ganz und gar unfestlich kommt in diesem Jahr der Festtagstatort ins Haus. Die Münchener Kommissare Batic und Leitmayr haben es mit einer Weihnachtsgeschichte zu tun, die eher einem Fiebertraum entsprungen sein könnte als dem Buch der Bücher. Eine schwangere junge Frau wird auf der Straße von einem Mann verprügelt.

Sie bricht zusammen. Kann sich gerade noch in einen schützenden Unterschlupf zurückziehen, bevor die Wehen einsetzen und ihr Sohn geboren wird. Das Baby liegt kurze Zeit später tot in der kleinen Kirche des Südfriedhofs. Was ist geschehen? Die junge Frau gehört zur rumänischen Bettel-Mafia, die in die Einkaufsstraßen ausschwärmt, um spendenfreudige Passanten zu melken. In der streng hierarchischen Organisation herrschen Kommandoton und rohe Gewalt. Es zählt nur was am Ende des Tages im „Klingelbeutel“ liegt. Der Filmtitel „Klingelingeling“ drängte sich gewissermaßen auf.

Den Kommissaren bleibt diesmal nur die Statistenrolle. Hauptfiguren sind der Mafiaboss (Florin Piersic Jr.) und die junge Bettlerin (Cosmina Stratan). Beide rumänische Schauspieler gelten in ihrem Heimatland als Stars. Stratan heimste 2012 in Cannes und 2014 auf der Berlinale Preise ein. Piersic Jr. ist seit Jahren etabliert. Die Geschichte von Autorin Dinah Marte Golch zeichnet die Welt der Heimatlosen unserer Straßen nicht ohne Griff in die Klischeekiste. Sie ist eher ein Sittengemälde denn ein Krimi. Und eine Weihnachtsgeschichte, die kaum Trost hinterlässt.

ARD, Montag, 20.15 Uhr. Mehr zum Thema Tatort: ga-bonn.de/tatort (Jörg Manhold)