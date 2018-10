Musik gegen den Herbstblues

Marius Lauber alias Roosevelt bei seinem Konzert in der Kölner Live Music Hall.

Köln. Roosevelt stellt sein neues Album „Young Romance“ in der Kölner Live Music Hall vor. Der Künstler kommt aus der Domstadt.

Von Dominic Röltgen, 25.10.2018

Mittlerweile dürfte sich Marius Lauber schon so einige Träume erfüllt haben. Zehn Jahre ist es her, als der 29-Jährige als Schlagzeuger der Teenie-Rockband „Beat! Beat! Beat!“ das erste Mal seinen Namen auf der Musiklandkarte vermerken konnte. Als er kurz darauf nach Köln zog, stieg für Lauber vermehrt das Interesse für elektronische Klänge. Unter dem Pseudonym Roosevelt begann er in Clubs aufzulegen und Elektropop-Tracks zu produzieren. Schnell wurden internationale Labels auf ihn aufmerksam.

Ausgeträumt hat Roosevelt aber noch lange nicht. Einen lang gehegten Traum erfüllte er sich nun am Dienstag, als er in seiner Wahlheimat sein zweites Album „Young Romance“ mit seiner Live-Band vorstellte. „Ich wollte schon immer einmal in der Live Music Hall spielen“, versicherte er dort seinen Fans. Der Grund? Noch vor kurzem lag sein Studio gleich um die Ecke der Ehrenfelder Location – und nicht selten reichte die Menschenschlange davor bis vor seine Studiotüre. Und weil der junge Musiker für verträumte und gleichzeitig tanzbare Songs ein talentiertes Händchen hat, geriet diese Erfüllung seines Traumes zu einem vollen Erfolg.

Vielleicht war es ja Kalkül, „Young Romance“ erst mit Eintritt des Herbstes zu veröffentlichen. In Köln ließen die sommerlich-leichten Klänge auf jeden Fall für gute anderthalb Stunden das trübe, nasskalte Wetter vor der Türe gut vergessen.