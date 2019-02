Neuer Roman von John Lanchester

John Lanchesters beklemmender Zukunftsroman „Die Mauer“ lässt sich als Gleichnis auf aktuelle Flüchtlingsdramen und drohende „Brexit“-Isolation lesen. Ein wichtiges Buch.

Von Hartmut Wilmes, 26.02.2019

Sie sind im Anmarsch, „gefährlich große Mengen“. Sie, das sind die „Anderen“, die todesmutig übers Meer kommen und an der 10 000 Kilometer langen Mauer an Englands Küsten zurückgehalten werden sollen. Von Leuten wie Joseph Kavanagh, einem der insgesamt 50 000 „Verteidiger“.

Zwei Jahre lang tun sie auf diesem monströsen Schutzwall Dienst und müssen in der schier endlosen Monotonie von „Betonwasserwindhimmel“ höllisch aufpassen: Für jeden „Anderen“, der das Hindernis überwindet, muss ein „Verteidiger“ aufs Meer.

John Lanchester lässt sich in seinem neuen Roman „Die Mauer“ viel Zeit, die Kälte, Langeweile und den unerbittlichen Drill zu beschreiben. Erst allmählich begreift man, was hier in nicht allzu ferner Zukunft passiert ist: Der fahrlässig ignorierte Klimawandel hat sich fatal beschleunigt und dabei die Polkappen schmelzen sowie alle Strände der Welt verschwinden lassen. Unüberschaubare Scharen verzweifelter Menschen brechen aus ihrer überfluteten Heimat in noch bewohnbare Gegenden auf, wo man sich martialisch gegen sie abschottet.

Man kann diese Konstellation als Gleichnis auf aktuelle Flüchtlingsdramen, Seitenhieb auf die drohende „Brexit“-Isolation oder auf Trumps Mexiko-Politik deuten. Nicht zuletzt natürlich als dystopischen Blick in die Zukunft der Erde, wobei der britische Autor all diese Lesarten anbietet, ohne sie überdeutlich zu forcieren.

Allmählich gewinnt diese versehrte Gesellschaft von morgen Konturen: Zwischen den Jungen wie Joseph und der Elterngeneration ist das Tischtuch zerschnitten, weil die Alten „die Welt vor die Wand gefahren haben“. Nur die „Eliten“ dürfen noch Flugzeuge benutzen, und „Fortpflanzler“ werden zwar staatlich belohnt, sind aber schwer zu finden. Kaum jemand möchte noch Kinder in dieses Jammertal setzen.

Dystopien sind literarisch oft vermintes Terrain, weil vor allem die totalitären Zukunftsentwürfe wie George Orwells „1984“ oder Margaret Atwoods „Report der Magd“ zu einer gewissen Einförmigkeit tendieren. Lanchester trotzt der Gefahr mit dramaturgischem Geschick: Plötzlich kippt Kavanaghs auch den Leser leicht einlullende Trainingsroutine in Ernstfallstress.

Und der wird noch dadurch gesteigert, dass der Hauptmann der „Verteidiger“ früher ein „Anderer“ war. Wie ein versierter Filmregisseur setzt der 56-jährige Autor seine Schockszenen ebenso sparsam wie virtuos: die erste Nadelstich-Attacke, dann der massive Überrumpelungsangriff, nach dem Joseph und seine geliebte Kameradin Hifa mit anderen „Versagern“ auf die hohe See vertrieben werden. Hier wird das Buch zur nachtschwarzen Robinsonade.

Im schwimmenden Dorf der vertäuten Flöße scheinen die Verbannten eine Art Heimat zu finden, in der Stürme indessen das kleinste Problem bleiben. Lanchester steigert die Bildkraft des Romans unaufhaltsam, und im überwältigenden Schlusstableau wird auch klar, warum Joseph Kavanaghs Name an den von Franz Kafkas Josef K. erinnert.

John Lanchester: Die Mauer, Roman, aus dem Englischen von Dorothee Merkel. Klett-Cotta, 348 S., 24 Euro. Ausverkaufte Lesung auf der lit.Cologne am 29. März in der Kölner Kulturkirche.