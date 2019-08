Der König von Hollywood hat Geburtstag

Los Angeles. Ruhm mit „Titanic“ und „Avatar“: Regisseur James Cameron wird 65 Jahre alt. „Titanic“ gewann elf Oscars, und Cameron rief: „I'm the King of the World!“

Von Hartmut Wilmes, 16.08.2019

Die Krönung fand am 23. März 1998 im Shrine Auditorium von Los Angeles statt: „Titanic“ gewann elf Oscars, und Regisseur James Cameron rief: „I'm the King of the World!“ König von Hollywood war er ganz gewiss. Zumal dieser mit 200 Millionen Dollar bislang teuerste Film mit Einnahmen von knapp 2,2 Milliarden auch zum erfolgreichsten aller Zeiten wurde.

Der in Kanada geborene Sohn eines Elektroingenieurs und einer Malerin ist selbst Tüftler wie Künstler. Und er hatte mit der tollkühnen Mischung aus Materialschlacht und Schmachtfetzen alles richtig gemacht. Einerseits pulverisierte die in zwei gigantischen Tanks nachgestellte Schiffskata-strophe alle bekannten Tricktechnikstandards. Andererseits dockte die romantische Liebe zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio an Mega-Melodramen wie „Vom Winde verweht“ oder „Doktor Schiwago“ an. Gefühlige Klischees inklusive.

Dass der Jäger der nie gesehenen Bilder nicht unbedingt die mimischen Finessen ins Visier nimmt, wusste man da schon. Und vielleicht hatte Cameron, der am heutigen Freitag 65 Jahre alt wird, seine stärkste Story ja schon vorher erzählt: die vom Cyborg, der aus einer nuklearen Endzeit zurück in die Vergangenheit geschickt wird, um die Mutter des künftigen Rebellen gegen die Macht der Maschinen zu liquidieren.

„Terminator“, von Cameron wie üblich geschrieben und inszeniert, machte 1984 das eher magere Budget (6,4 Millionen Dollar) durch dramaturgische Substanz und geniale Besetzung mehr als wett: Arnold Schwarzeneggers wortkarger Titelheld gegen Linda Hamilton als höchst bewegliches Ziel – dieses Duell schrieb Science-Fiction-Geschichte.

Beruflich wie privat setzte Cameron stets auf starke Frauen: Er war mit der Produzentin Gale Anne Hurd verheiratet, mit der er „Aliens – Die Rückkehr“ und „Abyss“ realisierte. Es folgten die in Macho-Domänen erfolgreiche Regisseurin Kathryn Bigelow und „Terminator“-Heldin Linda Hamilton. Aktuelle Ehefrau ist die Schauspielerin Suzy Amis.

Als Dokumentarfilmer reizte Cameron das angebliche „Jesus-Grab“, zudem tauchte er per Spezial-U-Boot im Marianengraben an den tiefsten Punkt der Erde. Cameron isst weder Fleisch noch tierische Produkte und hat soeben mit Peter Jackson eine Firma für vegane Proteinprodukte gegründet.

In seinen jüngsten Erfolg „Avatar“, der 2010 mit Einnahmen von 2,8 Milliarden Dollar die „Titanic“-Marke knackte, floss einiges von dieser Öko-Mission ein. Gewiss, die Ureinwohner des futuristischen Pandora-Universums faszinieren im Kampf gegen irdische Ausbeuter. Doch so fantastisch die Urwälder belebt sind, über die man auf Drachenrücken mit nie erlebtem 3D-Karacho rast – das ethno-esoterische Geschwurbel nervt.

In der Oscar-Nacht stahl ausgerechnet Kathryn Bigelow mit „The Hurt Locker“ ihrem Ex-Gatten die Show in der Königskategorie „Bester Film“. Was Cameron nicht davon abhält, vier „Avatar“-Fortsetzungen zu drehen, die ab 2021 ins Kino kommen.