Reaktionen auf den Tod von K. O. Götz

21.08.2017

„K. O. Götz hat wesentlich dazu beigetragen, dass die deutsche Kunst in den Jahrzehnten nach der Kulturbarbarei weltweit respektiert und geschätzt wurde. Götz bleibt in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen unvergessen.“ Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident

„ K.O. Götz war ein herausragender Künstler und Hochschullehrer an der Kunstakademie Düsseldorf. National wie international war er mit seiner eigenständigen Formensprache ein wesentlicher Vertreter des Informel. Anlässlich seines 100. Geburtstags gab es eine Ausstellung in der Berliner Neuen Nationalgalerie. Daran erinnere ich mich besonders, weil sie mich so sehr beeindruckt hat.“ Isabel Pfeiffer-

Poensgen, NRW-Kulturministerin

„Karl Otto Götz gehörte zu den Künstlern, die unserem Land nach 1945 die kulturelle Würde wieder zurückgegeben haben, und war einer dieser wichtigen Boten der Freiheit. Diese Freiheit spiegelte sich zeitlebens in seinem künstlerischen Vorgehen.“

Walter Smerling, Museum Küppersmühle, Duisburg/ Stiftung für Kunst und Kultur e.V.