Sinfoniekonzert in Köln

Volle Konzentration: Lisa Batiashvili vor dem Konzert in der Kölner Philhamronie.

07.01.2017 Köln. Die georgische Lisa Batiashvili und das Concertgebouworchester Amsterdam unter Leitung von Antonio Pappano begeistern in der ausverkauften Kölner Philharmonie.

Die Kunst ist das Gebiet des Unwirklichen“, meinte der russische Komponist Anatol Ljadow einmal. Was er damit meinte, hat er besonders eindrücklich in seiner 1909 komponierten Legende „Der verzauberte See“ gezeigt, mit dem das jüngste Gastspiel des Concertgebouworchester Amsterdam in der ausverkauften Kölner Philharmonie begann. Das Werk ist purer Klang, geheimnisvoll und märchenhaft. Und von der berückenden Zartheit eines Debussy'schen Tongebildes. Mit dem Orchester aus der niederländischen Metropole hatte Dirigent Antonio Pappano keine Probleme, die Feinheiten der Partitur herauszuarbeiten.

Danach ging es deutlich robuster zur Sache, und zwar mit dem Violinkonzert von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Solistin war die georgische Geigerin Lisa Batiashvili, die den rauschhaften Zustand, in dem der Komponist das Werk am Genfer See niederschrieb, nachschöpferisch temperamentvoller Geste und virtuosem Zugriff erfahrbar machte.

Lisa Batiashvili, die ein Instrument von Guarneri spielt, gestaltete die Einleitung ungemein seelenvoll, und die technischen Schwierigkeit des folgenden Satzes inklusive der Kadenz mit beängstigender Präzision. Wie sie den Bogen führte, mit unglaublichen klanglichen Nuancen phrasierte, hatte Klasse. Die Romanze interpretierte sie als poetische Ruhezone, bevor sie im Finale noch einmal ihre meisterhafte Technik etwa in kompliziertesten Flageolettpassagen zur Schau stellte. Das Publikum war begeistert und erklatschte sich stehend eine Zugabe. Der Flügel zur Begleitung, an den Antonio Pappano Platz nahm, stand schon bereit. Und man kam in den Genuss eines Arrangements von Tschaikwoskys Goethe-Romanze „Nur wer die Sehnsucht kennt“.

Im Anschluss folgte ein weiterer Klassiker des romantischen Konzertrepertoires: Die Sinfonie Nummer neun „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorák. Pappano, der ohne Taktstock dirigierte, riss die Musiker im ersten Satz förmlich mit, die ihre Themen und Motive mit großer Leidenschaft in Szene setzten. Dass die Bläser zu Beginn des Largo einmal nicht ganz präzise zusammen waren, ließ sich verschmerzen. Zumal das Englischhorn seine verträumte Weise so wunderbar spielte.

Das Scherzo verband tänzerischen Charme und Präzision, und die ungeheure Dynamik des Finales ließ in der Interpretation durch die Musiker aus den Niederlanden keine Wünsche offen. Der Applaus fiel dementsprechend heftig aus und wurde mit einem weiteren Stück des Komponisten belohnt: mit dem Slawischen Tanz Nr. 10 in e-Moll op. 72,2. Der duftige Klang der Geigen war von der Art, die süchtig macht. (Bernhard Hartmann)