Theater im Ballsaal: Kassandra feiert Premiere

Was hat Kassandra uns heute noch zu sagen? Bettina Marugg, Justine Hauer und Nicole Kersten werfen einen Blick auf Christa Wolfs Erzählung aus dem Jahr 1983

Bonn. Das Fringe Ensemble blickt auf Christa Wolfs Erzählung Kassandra. Drei Schauspielerinnen interpretieren die literarische Vorlage auf ihre Weise. Premiere ist am 23. März im Theater in Ballsaal in Endenich.

19.03.2017

Sie hat ihren Platz im allgemeinen Sprachgebrauch – wenn auch zugegebenermaßen keinen besonders schönen: So sieht Kassandra – in der griechischen Mythologie die Tochter des König Priamos – die Anzeichen des drohenden Krieges und den Untergang Trojas voraus. Doch ihre Warnungen bleiben ungehört. Schlimmer noch: Sie wird eingekerkert, versklavt und schließlich ermordet.

Wie tragisch, wie undankbar auch. Christa Wolfs Erzählung, die 1983 zugleich in Ost- und Westdeutschland erschien, begleitet Kassandra als Gefangene vor den Toren des Palastes von Mykene, während sie dort ihren Tod erwartet und – ohne Selbstmitleid und Sentimentalität – ihre letzte Stunde dazu nutzt, die Entwicklung eines hoffnungslosen Krieges zurückzuverfolgen und die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. „Kassandra“ erzählt von der Notwendigkeit der eigenen Positionierung innerhalb eines politischen Systems. Ein ein- und nachdrückliches Werk über Widerstand und Vereinzelung, private Liebe und gesellschaftliche Verpflichtung, Rückzug und Kampf, das Regisseur Frank Heuel vom Bonner Fringe Ensemble nun auf die Bühne des Theaters im Ballsaal bringt. Dabei spiegeln die drei Schauspielerinnen Justine Hauer, Nicole Kersten und Bettina Marugg mit ihrer individuellen Sicht auf Wolfs Kassandra-Interpretation die Vielzahl der Aspekte in dieser ebenso politischen wie persönlichen Erzählung aus heutiger Perspektive. (stl)

Info: Fringe Ensemble – „Kassandra, von Christa Wolf“, Premiere: 23. März, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 24., 25. und 30. März sowie 1. April, 3. und 4. Mai (0228) 79 79 01