Buchbesprechung

Bonn. R.O. Kwons College- und Sektenroman „Die Brandstifter“ feiert ein starkes Debüt. Die Autorin Kwon, in Seoul geboren und in Los Angeles aufgewachsen, hat ein Gehör für falsche Töne.

Von Hartmut Wilmes, 07.08.2019

Gleich auf der ersten Seite kracht es. Ein Gebäude stürzt ein, die Sprengstoffattentäter jubeln. Unter ihnen auch Phoebe Lin, umschwärmte Studentin am noblen amerikanischen Edwards College. Was hat sie, die früher Starpianistin werden wollte, zur Terroristin gemacht? Will Kendall, ihr Kommilitone und Ex-Liebhaber, will dies in R.O. Kwons Debütroman „Brandstifter“ herausfinden.

Besondere Detektivarbeit ist gar nicht nötig, denn er sah sie ja in den Dunstkreis des selbst ernannten Gurus John Leal eintauchen. „Ruf mich an, wenn du dein Leben nicht weiter vergeuden willst“, hatte dieser Barfuß-Messias Phoebe provoziert. Will durchschaut den Halbkoreaner vom ersten Moment an als Scharlatan, und obwohl er Phoebe da noch nah ist, kann er sie nicht vom Abgleiten in ein fanatisch pervertiertes Christentum abhalten.

Die Autorin Kwon, in Seoul geboren und in Los Angeles aufgewachsen, hat ein absolutes Gehör für falsche Töne. Schon das (fiktive) College mit seinem Ostküstendünkel täuscht Chancengleichheit nur vor, in Wahrheit fühlt sich der arme Stipendiat Will genötigt, seine Herkunft vor den reichen Snobs zu verleugnen und selbst Phoebe zu belügen.

So gibt er hier einen äußerst unzuverlässigen Erzähler ab, doch auch die Selbstbekenntnisse der anderen Figuren schillern verdächtig. War Leal wirklich in einem nordkoreanischen Gulag eingesperrt, wo ihn sadistische Wärter zur „Flucht“ übers Eis nach China zwangen?

Ist Phoebes Musikkarriere tatsächlich nur an grotesker Selbstüberforderung der Hochtalentierten gescheitert? Und welche Rolle hat sie am Steuer jenes Wagens gespielt, in dem ihre Mutter starb? „Ich verschlang Kummer. Ich soff Tränen“, umschreibt sie die Zeit nach dem Unfall. Und fügt erst spät ein entscheidendes Detail aus ihrer Erinnerung hinzu.

Abtrünnige Geliebte

Kwon überlässt viele Phasen der Persönlichkeitszerstörung durch die Sekte der Fantasie ihrer Leser. Leals Methode wird eher schlaglichtartig klar – als fänden die Selbstentblößungstreffen der Jünger im Stroboskoplicht statt. Wobei dennoch unübersehbar ist, dass der Manipulator die reichste Beute unter überforderten Hoffnungsträgern und Seelenheilsüchtigen macht. Hier triumphiert seine Entschlossenheit, deren Vakuum mit einer rücksichtslosen „Mission“ zu füllen.

So kann Will nur zusehen, wie ihm Phoebe entgleitet. Vom Partyschmetterling („Sie weiß, wie sie wirkt, wenn sie tanzt“) mutiert sie zur Fundamentalistin, die bei Anschlägen auf Abtreibungskliniken keineswegs nur Mitläuferin ist. Und ihrem Freund bleibt nichts anderes übrig, als sich die abtrünnige Geliebte manchmal herbeizuhalluzinieren.

Sowohl in der skalpellscharfen Gesellschaftsanalyse wie bei den Röntgenbildern der Charaktere ist dies ein Buch von leiser Radikalität. Will Kendall wird sich von seinem Liebesdesaster so schnell kaum erholen. Und dass aus dem Armeleutekind wohl ein Investmentbanker wird, schmeckt eher nach bitterer Ironie.

R.O. Kwon: Die Brandstifter. Roman, aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Liebeskind, 238 S., 20 Euro.