Jahresempfang der Freunde der Kammerspiele

17.01.2017 Bonn. Die Freunde der Kammerspiele machen sich bei ihrem Jahresempfang stark für das Schauspielensemble. Zu Gast waren die Schauspieler Sören Wunderlich und Mareike Hein.

Die Entscheidung von Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp, ihren Vertrag in Bonn nicht zu verlängern, beschäftigt auch die Freunde der Kammerspiele. Demonstrativ stellte sich der Verein während eines Neujahrsempfangs im Haus an der Redoute hinter das bestehende Ensemble, in der Hoffnung, dass Bramkamps potenzieller Nachfolger nicht wie sonst bei einem Intendantenwechsel üblich die inzwischen etablierten Künstler durch andere austausche.

„Die Schauspieler, die mit vollem Einsatz in dieser Stadt trotz allem für das Bonner Sprechtheater glaubwürdig stehen, sollten keine bloße Verfügungsmasse, sondern der künstlerische wie emotionale Garant und Pfeiler sein“, formulierte es Vereinsmitglied Raul Kaiser. Dies gebe der Institution des Theaters die notwendige Stabilität: „In den schon jetzt beschlossenen Plänen des Stadtrats könnten nach 2020 wieder stürmische Zeiten auf das Theater zukommen. Dann sollte man verwurzelte und erfahrene Matrosen an Bord haben, die dafür stehen und spielen, dass weder sie als Personen noch ihre Arbeit einfach ,to go' und austauschbar sind.“

Zur Entscheidung Bramkamps, 2018 Bonn zu verlassen, hatten die Freunde der Kammerspiele zuvor mitgeteilt: „Die Freunde der Kammerspiele bedauern den angekündigten Weggang von Frau Bramkamp als Leiterin des Schauspiels und wünschen ihr für ihre weitere Arbeit viel Erfolg. Sie erwarten, dass die seit der Tätigkeit von Frau Bramkamp erworbene Autonomie des Schauspiels mit der Hauptspielstätte der Kammerspiele nicht nur erhalten, sondern gestärkt wird.“

Beim Neujahrsempfang sprachen der Vorsitzende Konrad Lang sowie Vorstandsmitglied Elisabeth Einecke-Klövekorn mit den beiden Schauspielern Sören Wunderlich und Mareike Hein über die schwierige soziale Lage dieses Berufsstands. „Wir sind fahrendes Volk“, sagte Letztere: immer auf dem Sprung, ohne Kontinuität und mit teils prekären Arbeitsverhältnissen.

Freie Tage gebe es selten, Freizeit noch viel weniger. Denn in dieser gelte es in der Regel, Texte zu lernen oder andere Vorbereitungen für das nächste Stück zu machen, für die innerhalb der regulären Arbeitszeit keine Zeit bleibe. „In Endproben ist man schnell mal 50 bis 60 Stunden pro Woche im Einsatz“, erklärte Hein. „Und dann kommt man aus der Sommerpause und sieht schon wieder ein neues Damoklesschwert über dem Theater hängen. Das ist mitunter sehr frustrierend.“

Um auf diese Situation aufmerksam zu machen und Verbesserungen zu erarbeiten, haben sich im vergangenen Sommer Schauspieler aus der ganzen Bundesrepublik in Bonn zum sogenannten Ensemblenetzwerk zusammengeschlossen

„Dadurch ist es uns gelungen, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für unsere Probleme zu schaffen“, sagte Wunderlich. „Nicht nur die Theaterleitung, sondern auch die Politik nimmt uns jetzt deutlicher wahr und tritt mit uns in einen konstruktiven Dialog. Das kann der Kultur an sich nur helfen.“ Zumal die Qualität eines Theaters zu einem nicht unerheblichen Teil von der Zufriedenheit der Schauspieler abhängt.

Die Freunde der Kammerspiele wollen sich daher noch stärker als bisher mit dem Ensemble verknüpfen und ihm zur Seite stehen. „Immerhin geht es um die Frage, was uns allen Theater bedeutet“, erklärte Lang. Die einstimmige Antwort: viel. (Thomas Kölsch)