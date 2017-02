Thomas Hayo im Interview

Seit sieben Jahren in der Jury von Germanys Next Topmodel: Thomas Hayo

Thomas Hayo gehört seit nunmehr sieben Jahren zur Jury von „Germany’s next Topmodel“. Staffel zwölf ist gerade angelaufen, und er hofft dass diesmal ein Mädchen aus seinem Team den Titel holt.

Von Cornelia Wystrichowski, 19.02.2017

Heidi Klum lässt wieder die Puppen tanzen: In Staffel zwölf der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) konkurrieren jugendliche Schönheiten um den Sieg, begutachtet von der Jury, in der nun zum sieben Mal Thomas Hayo sitzt. Der Werbeprofi – 1969 im saarländischen Neunkirchen geboren – lebt seit 1993 in New York, wo er die Kampagnen vieler großer Marken betreut. Hayo spricht über Modelträume, seine Freundschaft mit Heidi Klum und Partys mit Madonna.

Wieso halten Sie es länger bei GNTM aus als jeder andere Juror?

Thomas Hayo: Heidi und ich sind seit vielen Jahren sehr eng befreundet. Wir sind fast zeitgleich, in den frühen 1990er Jahren, nach New York gezogen und kennen uns seitdem. Da wir beide ja eigentlich Dorfkinder sind, die in die große weite Welt zogen, gibt es sehr viele Erfahrungen, die uns verbinden. Außerdem war mir von Anfang an sehr wichtig, dass ich mich vor der Kamera nicht verstellen muss.

Wie schnell erkennen Sie, ob eine Kandidatin das Zeug zum Model hat?

Hayo: Da ich im Laufe meiner Karriere schon unzählige Castings gemacht habe, verfüge ich über ein sehr gutes Gespür. Einigen der heutigen Topmodels wie Miranda Kerr, Lily Aldridge, Lara Stone oder Karlie Kloss habe ich zu ihren ersten großen Werbejobs verholfen. Eigentlich dauert es nur wenige Minuten, um zu erkennen, ob ein Mädchen das erforderliche Potenzial besitzt. Ein tolles Gesicht und perfekte Proportionen allein machen aber noch lange noch kein Topmodel aus.

Sondern?

Hayo: Nur diejenigen, die diesen Job wirklich ernst nehmen und ihn professionell angehen, können über längere Zeit hinweg Erfolg haben. Kate Moss mag privat ein eher exzessives Leben führen, aber wer sie kennt, weiß, dass sie am Set immer hundertprozentig da ist. Nur deshalb ist sie nach wie vor gut im Geschäft.

Ist ein Sieg oder einer der vorderen Plätze bei „GNTM“ ein Türöffner ins Modebusiness?

Hayo: Es kann eine große Starthilfe sein. Was die Mädchen letztendlich jedoch daraus machen, hängt von ihnen selbst ab.

Sie leben in New York, besitzen mehrere Etagen in einem historischen Gebäude. Ist das nicht sündhaft teuer?

Hayo: Ich lebe seit 2000 in meinem jetzigen Gebäude auf der Bowery. Als ich dort hingezogen bin, war die Gegend noch viel rauer und wilder. Ein Künstlerviertel mit den verrücktesten Charakteren.

Stimmt es, dass Sie auf Ihrer Dachterrasse schon Partys mit Madonna gefeiert haben?

Hayo: Ich mag es sehr gerne, Freunde zu mir nach Hause einzuladen. Madonna ist da eine von vielen. Wenn sie kommt, kann man davon ausgehen, dass das Wohnzimmer innerhalb kürzester Zeit zur Tanzfläche umfunktioniert wird.

