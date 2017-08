Zeitreise nach "Graceland"

Paul Simons „The Concert In Hyde Park“ aus dem Jahr 2012 ist auf CD und DVD erschienen. Ein Erlebnis.

Die US-Amerikaner Paul Simon und Art Garfunkel waren ein Traumpaar der Popgeschichte. Ende 1970 war die gemeinsame Geschichte allerdings auserzählt, das über alle Maßen erfolgreiche Duo hatte sich getrennt. Ein Jahr zuvor veröffentlichten sie das Album „Bridge Over Troubled Water“, das in den ersten drei Wochen nach Erscheinen allein in den USA 1,7 Millionen Mal verkauft wurde.

2011 brachte Sony Music eine der Bedeutung des Albums angemessene Neu-Edition heraus. Die 2-CD-Version bot neben den elf Songs der Original-LP das bis dahin unveröffentlichte Album „Live 69“. Im November 1969 starteten Simon & Garfunkel ihre US-Tournee. Die Shows wurden aufgezeichnet. Auf „Live 69“ waren 17 Songs versammelt: Titel von der zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichten LP „Bridge Over Troubled Water“ sowie Klassiker und Raritäten aus dem Repertoire des Duos. Angesichts der Magie des Konzerts wünschte sich wohl jeder Hörer, er wäre 1969 live dabei gewesen. Dieses Gefühl stellt sich automatisch bei all den Livealben von Simon & Garfunkel ein, die auf dem Markt sind.

Für den Solokünstler Simon gilt das in gleichem Maße. 2012 lieferte er die Krönung des Hard Rock Calling Festivals im Londoner Hyde Park. Mit auf der Bühne standen die Musiker, mit denen er 1986 das legendäre Album „Graceland“ aufgenommen hatte. Jimmy Cliff, Hugh Masekela und Ladysmith Black Mambazo unterstützten das großartige Unternehmen, das mit den Klassikern „The Sound Of Silence“, „The Boxer“, „Late In The Evening“ und „Still Crazy After All These Years“ ausklingt. Die Wiederentdeckung von „Graceland“ war ein Triumph von Musikalität und Leidenschaft, die Songs besaßen eine jugendliche Vitalität, als seien sie gerade erst eingespielt worden. Der „Daily Telegraph“ ordnete das Geschehen auf der Bühne korrekt ein: „Wer mit Paul Simons Songs aufgewachsen ist, durfte einen Abend erleben, an dem sich die Gleichgesinnten versammelten, um daran erinnert zu werden, dass seine Musik dazu imstande ist, uns in ein ,Land of Grace' zu transportieren.“

Simon lud das Publikum mit gleicher Intensität zu einer Zeitreise ins Simon-&-Garfunkel-Universum ein. „The Boxer“ (mit Jerry Douglas) und „The Sound Of Silence“ nimmt man als Hörer wie Kostbarkeiten entgegen. Der Musiker war 2012 eine Klasse für sich und ist es immer noch. Simon, der im Oktober 76 wird, hält es offenbar mit einem Songtitel: „Still Crazy After All These Years“.

Paul Simon: The Concert In Hyde Park. Legacy / Sony Music. Zwei CDs und eine DVD/Blu-ray.