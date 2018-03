Mutterschaft als fixe Idee

Bonn. Im Spannungsschraubstock: Michael Robothams raffinierter Psycho-Thriller „Die Rivalin“ überzeugt.

Von Hartmut Wilmes, 02.03.2018

„Verhöhnt, verhöhnt fühle ich mich, erniedrigt bis zum Letzten ...“ Diesen zornigen Stoßseufzer Federico Garcia Lorcas kinderloser Dramenheldin Yerma stellt Michael Robotham seinem neuen Thriller voran. Denn auch „Die Rivalin“ erzählt vom übersteigerten Wunsch nach Mutterschaft. Darunter leidet die Supermarktaushilfe Agatha, die allzu oft das leuchtende Gegenbeispiel sieht: Meghan und Jack, „die perfekten Eltern von zwei perfekten Kindern“.

Was Agatha nicht weiß: die Haarrisse in der Vorzeige-Ehe zwischen dem umschwärmten Sportreporter und der eher erfolglosen Bloggerin weiten sich zu veritablen Brüchen. Und wenn Meg nun ungeplant wieder schwanger wird, könnte dies gar das Resultat ihres Seitensprungs mit Jacks Freund Simon sein.

Doch da Agatha nur die trügerische Fassade der Musterfamilie mit dem Haus in Londons Nobelviertel Barnes sieht, wächst ihr Neid auf die werdende Mutter ins Pathologische. Meist schickt der australische Krimiautor ja den Psychologen Joe O'Loughlin und seinen muskulösen Partner Vincent Ruiz auf Verbrecherjagd (zuletzt in „Der Schlafmacher“), doch hier fühlt er sich verblüffend glaubhaft in zwei gegensätzliche Frauen ein.

Agatha wird zur Stalkerin der vermeintlichen Lebenskünstlerin Meghan, doch sie selbst ist alles andere als ein Monstrum. Mit 14 Jahren in der ach so frommen Gemeinde der Zeugen Jehovas missbraucht, musste sie ihr uneheliches Kind auf elterlichen Druck zur Adoption freigeben. Seither versucht sie verzweifelt, dieses Vakuum zu füllen. Schmerzhaft erinnert sie sich an „meine Babys, die ich verloren oder weggegeben habe“ - und beginnt nun, auch ihrem Freund Hayden eine Schwangerschaft vorzutäuschen, die parallel zu der von Meghan verläuft.

Natürlich ahnt man, was passieren wird, und ja, man entdeckt auch gewisse Ähnlichkeiten mit Paula Hawkins' Bestseller „Girl On The Train“. Robotham aber lässt sich viel Zeit, den Druck seines Spannungsschraubstocks zu erhöhen und Hintergedanken wie Selbstzweifel seiner Heldinnen zu belauschen. Beide Frauen sind sich ähnlicher, als es scheint, denn das Milieugefälle wird dank der Lebenslügen in den privaten Sackgassen beinahe eingeebnet.

So appelliert dieser raffinierte Roman kaum je an schlichte Identifikation, sondern an gemischte Gefühle, weil das übliche Gut-Böse-Schema eben nur bedingt greift. Trotzdem wird es irgendwann ein neugeborenes Kind in höchster Gefahr geben und schließlich nur noch eine Frau, die ihr gewohntes Leben wenigstens so einigermaßen weiterführen kann.

Michael Robotham: Die Rivalin. Aus dem Englischen von Kristian Lutze, Goldmann, 510 S., 14,99 Euro.