Der ideale Kandidat für eine Bordaffäre

Er beherrscht elegante Tritte vors Schienenbein: Der Autor Bodo Kirchhoff, aufgenommen im Mai 2016 in Frankfurt am Main. FOTO: DPA

Elegante Fingerübung: Bodo Kirchhoffs neues Buch „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“ überzeugt.

Von Axel Hill, 05.07.2017

Und das heißt, Sie allein versprechen sich von Lesungen aus meinem Werk für die Passagiere etwas, das ihnen die Karibik, sagen wir, wenigstens nicht verdirbt.“ Das vermutet Bodo Kirchhoff zu Beginn seines neuen Buchs „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“, um dann in den folgenden gerade mal 128 Seiten darüber zu sinnieren, ob, und wenn ja, unter welchen Bedingungen er dieses Angebot annehmen würde.

Die reale Anfrage, ob er an einer Kreuzfahrt teilnehmen wolle, mit freier Kost und Logis in einer Außenkabine, um im Gegenzug an einigen Abenden aus seinem Werk zu lesen, sagte der Buchpreisträger kurz und knapp ab. Nun legt er mit einer fiktiven Antwort in Buchform nach. Und die kommt einer Abrechnung mit dem Phänomen Kreuzfahrt gleich, allen Fans dieser Urlaubsform ist von der Lektüre abzuraten.

Adressatin seiner Mail ist eine Susanne Faber-Eschenbach, der er haarklein und vom abendlichen Genuss edelster Whiskeys beflügelt darlegt, warum er nicht der rechte Kandidat ist, als „Edutainer“ zwischen Havanna, Santo Domingo, St. Lucia, den Virgin und den Cayman Islands zu fungieren. Dabei arbeitet er sich vor allem an den Vorschriften der Reederei ab, die da reichen von vorab einzureichenden Zusammenfassungen der Textstellen, die er vorlesen will, bis hin zum Verbot von wie auch immer gearteten Techtelmechteln an Bord. Und das, wo er doch „die ideale Person für eine Bordaffäre“ sei und er Angst davor habe, interessierte Leserinnen frustrieren zu müssen.

Bei aller Fassungslosigkeit ob eines solchen Regelkatalogs liest sich hier ein Augenzwinkern mit. Das entfällt, wenn er über Kreuzfahrtschiffe, die unter Billigflaggen fahren, oder über schlecht bezahlte Angestellte, die aus armen Ländern kommen, sinniert. Und er fragt, wie denn wohl der Befehl laute, sollte man auf ein Boot mit Flüchtlingen, etwa aus Haiti, treffen. „Wie viel ist man bereit, den Kreuzfahrtpassagieren zuzumuten, falls sich die Welt unterwegs bemerkbar macht?“ Denn schließlich würden ja vor allem die Deutschen so gern auf diese Reisen gehen „wegen des Gefühls, unter Gleichen zu sein, durch eine hohe Bordwand und das weite Meer geschützt vor all denen, die andere Sitten und Gebräuche haben“. Ein eleganter Tritt vors Schienbein.

Bodo Kirchhoff: Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt. Frankfurter Verlagsanstalt, 128 S., 18 Euro.