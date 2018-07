Porträt einer Film-Legende

Bonn. Die Filmemacherin Margarethe von Trotta setzt sich mit dem schwedischen Regisseur auseinander, der jetzt 100 Jahre würde.

Von Hartmut Wilmes, 11.07.2018

Am nachtschwarzen Strand schläft ein Ritter, neben sich ein Schachspiel, das eine Welle wegwischt. Und dann kommt, bleich und ernst, der Tod zu Besuch. Diese magischen Szenen waren für Margarethe von Trotta die Einstiegsdroge. Als sie mit 18 in Paris „Das siebente Siegel“ sah, stand für sie fest, dass sie Regisseurin werden wollte. Nun ehrt sie ihren „Geburtshelfer“ zum 100. Geburtstag (14. Juli) mit der Dokumentation „Auf der Suche nach Ingmar Bergman“, die morgen ins Kino kommt. Die deutsche Kollegin („Die bleierne Zeit“) hat Wegbegleiter der Regielegende in Schweden besucht, aber auch in Frankreich, wo die Nouvelle Vague seine Werke verehrte.

Olivier Assayas meint über den Mann, der die Frauen liebte (fünf Ehen, viele Affären neun Kinder: „Bergman suchte in seinen Schauspielerinnen das Licht.“ Jean-Claude Carrière fasziniert insbesondere die nordisch Düsternis und Radikalität seiner Werke: „Alle Figuren sind in jeder Sekunde fähig, etwas Schreckliches, Verbotenes zu tun.“ Der Spanier Carlos Saura sieht in allen Bergman-Filmen „eine fließende Grenze zum Übersinnlichen, zur Magie“. Tatsächlich wusste der streng erzogene Pastorensohn aus Uppsala, „dass wir mit Hilfe des Films in nie gesehene Welten eindringen können. In Wirklichkeiten außerhalb der Wirklichkeit“.

Trotta macht in klug ausgewählten Filmszenen deutlich, wie Bergman seine inneren Ungeheuer auf der Leinwand entfesselte, getreu dem Motto Georg Büchners: „Jeder Mensch ist ein Abgrund; es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.“

Schon in „Wilde Erdbeeren“, der letzten Reise eines kaltherzigen Professors, verriet der Regisseur jene unbarmherzig bohrenden Blick, den auch August Strindberg in seinen Dramen zeigte. Dies gilt besonders für Bergmans Meisterwerk „Persona“, das abgründige Psychoduell zwischen einer Krankenschwester (Bibi Andersson) und ihrer offenbar simulierenden Patientin. Letztere wird von Liv Ullmann verkörpert, die sich nun an die Arbeit erinnert: „Was an Ingmar fantastisch war, bei jedem Film: Er stand ganz nah bei der Kamera, sehr, sehr nah, er war der beste Zuschauer.“

Die inneren Ungeheuer entfesselt

Bittere Nähe, schmerzhafte Intimität spiegeln nicht nur seine „Szenen einer Ehe“, sondern auch „Licht im Winter“. Margarethe von Trotta zeigt daraus den kaltblütigen Generalverriss, den der Pastor seiner Ex-Geliebten (Ingrid Thulin) ins Gesicht schleudert: „Alles, was mit dir zu tun hat, hängt mir zum Hals raus.“

Auch wenn man sich manchen Ausschnitt (etwa aus „Das Schweigen“) länger wünschen würde – die Leitmotive dieses bahnbrechenden Autorenfilmers werden klar. Vor allem der Kunstgriff, die Gespenster der eigenen Kindheit in seine Figuren zu projizieren. „Die Stunde des Wolfs“ etwa erzählt vom Maler Johan Borg (Max von Sydow), der als Junge im Schrank eingeschlossen wurde und nun von Albträumen terrorisiert wird.

Besonders interessant: der Blick auf Bergmans deutsches „Exil“, in das er vor der schwedischen Steueraffäre floh. Gaby Dohm hat ihn bei der Theaterarbeit als „unerhört heiter“ empfunden, Rita Russek, die gehetzte Nackte im Mörderpsychogramm „Aus dem Leben der Marionetten“, hatte „komischerweise nie das Gefühl, dass er unnahbar wäre“.

So positiv klingen beileibe nicht alle Stimmen im Film. Sohn Daniel Bergman: „Wenn eine Geliebte von ihm schwanger war, sagte er: ,Jetzt weiß ich, dass du mich liebst' – und verließ sie.“ Und während der Regisseur die Kindheit in „Fanny und Alexander“ überraschend zartfühlend beschwor, habe er seine eigenen Kinder nie verstanden.

Ingmar Bergman starb am 30. Juli 2007 im Alter von 89 Jahren in seinem Haus auf der Ostseeinsel Fårö. Daniel erklärt, dass er seinen Vater seither „nicht eine Sekunde vermisst“ habe. Den Cineasten geht das allerdings anders.

„Auf der Suche nach Ingmar Bergman“ ist ab dem 17. Juli in der Kinemathek der Brotfabrik zu sehen.