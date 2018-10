Die letzte große Operndiva

Barcelona. Die Sopranistin erreichte nicht nur die Herzen des Opernpublikums: Das Duett "Barcelona" mit Queen-Sänger Freddie Mercury wurde zur unvergessenen Olympia-Hymne.

Sie war die große Dame der Oper, die Beste der Besten. Ihre unvergleichliche Stimme wird uns immer begleiten“, sagte Spaniens König Felipe zum Abschied. Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez würdigte Montserrat Caballé, die am Samstagmorgen in einem Krankenhaus in Barcelona im Alter von 85 Jahren gestorben ist, als „eine große Botschafterin unseres Landes“. Der von ihr entdeckte Startenor José Carreras sagte im spanischen Rundfunk: „Von allen Sopranistinnen, die ich live gehört habe, habe ich niemals jemanden wie Montserrat gehört.“ An diesem Montag soll Caballé in ihrer Heimatstadt Barcelona beigesetzt werden.

„La Montse“, wie die weltberühmte Sopranistin von ihren Fans genannt wurde, war selbst immer bescheiden geblieben: „Das Einzige, was ich gemacht habe, ist meine Arbeit so gut wie möglich zu verrichten.“ Doch das Singen von Opernarien war für sie mehr als ein Job: „Ich brauche das Singen zum Leben“, sagte sie einmal.

Sie war in den angesehensten Opernhäusern der Welt zu Hause. Mit über 4000 Auftritten galt sie als die aktivste Sängerin der Operngeschichte. Mehr als 80 Opernrollen und 800 Lieder umfasste ihr Repertoire. Von der Opernwelt wurde sie als eine der größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts gefeiert. Auch gegenüber der Popmusik hatte Caballé keine Berührungsängste: Zusammen mit dem britischen Musiker Freddie Mercury, Leadsänger und Komponist der Rockband Queen, interpretierte sie 1988 den Song „Barcelona“. Das Lied schrieb Musikgeschichte und wurde offizielle Hymne der Olympischen Spiele 1992 in der katalanischen Regionalhauptstadt.

Auch in den Konzertsälen fühlte sich Caballé zu Hause. Sie gastierte regelmäßig in der Kölner Philharmonie, ihre Tochter, die Sopranistin Montserrat Marti, oft an ihrer Seite, noch 2010 gastierte sie zu einem Gala-Konzert in der Bonner Oper.

In den letzten Jahren war es still um Caballé geworden, die am 12. April 1933 in Barcelona geboren wurde. Immer mehr Gesundheitsprobleme plagten sie. 2012 erlitt sie während einer Konzertreise in Russland einen Schlaganfall und brach sich beim anschließenden Sturz einen Arm. Ihren letzten Opernauftritt hatte sie 2014 auf dem Musikfestival im katalanischen Ort Cambrils. Dort kam sie mit Krücken auf die Bühne. „Meine Stimme ist nicht mehr so, wie sie einmal war“, räumte sie damals ein. „Was man nicht wirklich gut kann, soll man lieber lassen“, begründete der Opernstar den Rückzug.

Der Durchbruch gelang 1965 in New York

Aber auch ihr Ruhm schützte sie nicht gegen Ermittlungen wegen Steuerbetrugs. Im Jahr 2015 wurde sie wegen Steuerhinterziehung zu sechs Monaten Haft verurteilt. Die Gefängnisstrafe wurde ihr aber gegen Zahlung von 240 000 Euro Strafe erlassen.

Montserrat Caballé hatte sich ihren Erfolg hart erarbeitet: Sie stammte aus einer einfachen Verhältnissen. Da sie aber schon als Kind eine außergewöhnliche Stimme hatte, schaffte sie es mit elf Jahren und Dank eines Sponsors am angesehenen Liceo-Musikkonservatorium in Barcelona aufgenommen zu werden, wo sie eine Gesangsausbildung machte.

In den 1950er Jahren zog sie dann als junge Frau zusammen mit ihrer Eltern in die Schweiz, wo sie 1956 in der Oper in Basel ihren ersten Auslandsauftritt hatte. Von 1959 bis 1962 folgte ein Engagement am Bremer Opernhaus.

Der Durchbruch gelang ihr 1965 in New York, wo sie für die erkrankte amerikanische Sängerin Marilyn Horne in Gaetano Donizettis „Lucrezia Borgia“ einsprang und begeistert gefeiert wurde. Anschließend wurde sie vom weltberühmtem Metropolitan Opera House in Manhattan verpflichtet.

Ihre einzigartige Stimme und ihre erhebliche Leibesfülle waren weltweit ihr Markenzeichen: Aus ihrem Übergewicht hat sich die Künstlerin allerdings nie etwas gemacht: „Das Gute daran ist“, sagte sie einmal, „dass so meine große Nase nicht auffällt.“