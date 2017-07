Köln. Der Dirigent Kent Nagano und Concerto Köln erarbeiten Richart Wagners „Ring des Nibelungen“ mit historischen Instrumenten.

Der Dirigent Kent Nagano und das Alte-Musik-Ensemble Concerto Köln haben sich zu einem außergewöhnlichen Projekt verabredet: Sie wollen Richard Wagners Opern-Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ erstmals auf historischen Instrumenten der Wagner-Zeit interpretieren. Das könnte durchaus zu spannenden Ergebnissen führen. Denn wenn es darum ging, ein Klangideal für seine Musikdramen zu verwirklichen, waren Wagner keine Mühen zu groß. Er beschränkte sich keineswegs nur auf die Arbeit an der Partitur.

Auch die akustischen Rahmenbedingungen sollten seinen Opern dienen. Zu diesem Zweck erfand er den verdeckten Orchestergraben, den er im Bayreuther Festspielhaus verwirklichte. Mit der Konstruktion sollte nicht nur die nach seinen Worten „widerwärtige Störung durch die stets sich aufdrängende Sichtbarkeit des technischen Apparates“ verhindert werden, sondern sie unterstützte darüber hinaus aktiv den von Wagner verfolgten orchestralen Mischklang.

Aber sein Ringen um den idealen Klang richtete sich auch auf die im Orchester verwendeten Instrumente. Die von ihm angeregten und nach ihm benannten Wagner-Tuben sind bis heute gebräuchlich, und werden von Orchestern nicht nur für seine Opern vorgehalten, sondern auch wenn sie etwa Anton Bruckners siebte Sinfonie zur Aufführung bringen. Auch Igor Strawinsky verwendete sie gern.

Es gibt aber den Fall, dass sich Neuerungen bei Instrumenten nicht wirklich durchgesetzt haben. Dazu gehört eine besondere Bratsche, von deren vergrößerten Korpus sich ihr Erbauer Hermann Ritter einst einen volleren, celloartigen Klang in der tiefen Lage versprach. Wagner war von dieser Erfindung so begeistert, dass er Ritter im März 1876 in einem Brief über die Maßen für die Weiterentwicklung des Streichinstrumentes lobte: „Zu wünschen ist nun, daß das verbesserte, ungemein veredelte Instrument sofort an die besten Orchester vertheilt und den besten Bratschenspielern zu einer ernstlichen Pflege dringend empfohlen würde.“ Noch 1876, dem Jahr der ersten zyklischen Aufführung des „Rings“ in Bayreuth, ließ Wagner sechs derartige Bratschen besorgen.

Dieses und weitere Instrumente, die auf Wagners Wunsch- und Einkaufsliste standen, rechtfertigen es durchaus, wenn sich Musiker auf die Suche nach dem originalen Wagner-Klang begeben. Dass Concerto Köln mit von der Partie ist, überrascht zunächst. Schließlich kennt man das Ensemble vor allem durch seine Aufführungen und Einspielungen von Musik bekannter und vergessener Komponisten aus dem Barock und der Klassik. Jetzt wollen sie unter der Stabführung Naganos den Schritt zu Wagner wagen und mit ihm gemeinsam den kompletten „Ring des Nibelungen“ erarbeiten.

Der amerikanische Dirigent hält es für überfällig, sich dem „Ring des Nibelungen“ „systematisch aus dem historisch informierten Blickwinkel“ anzunähern. Die sei bislang noch nicht erfolgt, argumentiert er auf der eigens eingerichteten Website „Wagner-Lesarten.de“. „Umso wichtiger ist es, dass man eine solche Aufgabe angeht und nun auch im romantischen Repertoire Hörgewohnheiten in Frage stellt, die bisher unumstößlich schienen.“

Die Rekonstruierung des zu Wagners Zeit extrem fortschrittlichen Klanges soll gleich auf mehreren Ebenen erfolgen. Nagano und Concerto Köln wollen nicht nur das Wagner-Orchester mit seinen spezifischen Instrumentalfarben rekonstruieren, sondern auch die Gesangspraxis jener Zeit mit einbeziehen. Das soll in Zusammenarbeit mit einem Team von Wissenschaftlern, unter anderem von der Universität Köln, gelingen. Unterstützt wird das ambitionierte Vorhaben von der Kunststiftung NRW.

Geplant ist, die Wagner'sche Tetralogie zunächst über drei Jahre hinweg aus historischer Perspektive zu untersuchen, beginnend mit einem Symposium im September. Ziel ist, daraus ein historisches Aufführungskonzept zu entwickeln, das ab der Spielzeit 2020/21 von Concerto Köln unter der Leitung von Nagano aufgeführt wird.

Schon wegen des immensen Aufwands soll das Projekt über die vorgesehenen Aufführungen hinausweisen und zu einem aufführungspraktischen Ratgeber für die Musik und das Opernwesen des 19. Jahrhunderts werden. Sämtliche Forschungsergebnisse sollen zudem im Open Access veröffentlicht werden.

