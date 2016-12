23.12.2016 Köln. Daniel Barenboim und die Wiener Philharmoniker mit Smetanas „Vaterland“ in der ausverkauften Kölner Philharmonie.

Bevor der Bardengesang in Bedrich Smetanas „Vysehrad“ in klingender Gestalt zweier Harfen den jüngsten Abend der Wiener Philharmoniker in der Kölner Philharmonie einleitete, bat Dirigent Daniel Barenboim – auch im Namen der Musiker – das Publikum, sich gemeinsam mit ihnen für eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer des Berliner Anschlags zu erheben. Eine solche Geste hat, wenn sie von jemanden wie Barenboim ausgeht, dessen Wirkungs- und Lebensmittelpunkt seit 1991 Berlin ist und der sich wie nur wenige Künstler für die völkerverständigende Kraft seiner Kunst und gegen jegliche Form des Terrors einsetzt, eine besondere Bedeutung.

Nach diesem ergreifenden Beginn wurde der weitere Abend zu einem musikalischen Ereignis, zu einer wahren Sternstunde sinfonischen Musizierens. In den fast anderthalb pausenlosen Stunden, in denen sich Smetanas sechsteiliger Zyklus „Ma Vlast“ (Mein Vaterland) vor dem Publikum in der ausverkauften Philharmonie entfaltete, erlebte man, dass hier sozusagen musikalische Muttersprachler die Instrumente bedienen. Die Wiener sind mit der Musikkultur ihrer böhmischen, tschechischen und mährischen Nachbarn aufgewachsen, die gehört zu ihrer musikalischen DNA. Ihnen muss Daniel Barenboim nicht erst erklären, wie die Melodien zu fließen haben. Wie zu Beginn in der Barden-Einleitung lehnte sich Barenboim immer wieder einfach zurück und hörte den Wienern zu, wie sie die Musik scheinbar einfach entstehen ließen. Wenn das Orchester allerdings die Leitung brauchte, bei Tempowechseln etwa oder bei unübersichtlicheren Einsätzen, zeigte er hellwache Präsenz und legte eine unfehlbare Präzision an den Tag. Den Anfang der „Moldau“ etwa überließ er den quellfrisch klingenden Flöten, während er bei der Bauernhochzeit sehr markant ein rasches, tänzerisch artikuliertes Tempo vorgab, dann jedoch wieder die märchenhafte Nymphen-Episode in klanglich wunderbar nachempfundenem Mondlicht erstrahlen ließ. In Smetanas sinfonischen Dichtungen können freilich alle Instrumentengruppen glänzen. Die Streicher sowieso, die sich an diesem Abend von den ersten Geigen bis zu den Kontrabässen in allerbester Verfassung zeigten. Sie begeisterten mit einem unglaublich homogenen Gesamtklang, der dabei flexibel genug war, um jede feinste dynamischen Abstufung mit der Präzision und der musikalischen Seele eines Streichquartetts zu hörbar zu machen. Auch die Holzbläser überzeugten restlos, wie zum Beispiel mit der schönen Klarinettenepisode in „Sarka“. Natürlich gibt es in dem Zyklus auch ganz viel national gestimmtes Pathos, das sich überwiegend im Blech artikuliert. Doch auch in den triumphierendsten Momenten der Musik wirkte es nie knallig und hohl. Man kann auch mit Pauken und Trompeten sensiblen Umgang pflegen.

Nach dieser Aufführung des nur selten im Ganzen zu hörenden Zyklus war das Publikum im Saal hellauf begeistert. Der Applaus und die Standing Ovations kamen hörbar aus vollem Herzen. (Bernhard Hartmann)