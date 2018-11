Mit Songs von Meat Loafs

Tumult vor dem Falco-Tower: Szene aus dem Musical „Bat Out Of Hell“.

Oberhausen. Sogar die von Jim Steinman stammenden Songs wurden für die Musicalfans ins Deutsche übersetzt mit zweifelhaftem Ergebnis.

Von Axel Hill, 10.11.2018

Eigentlich ist es ja der Sinn des sogenannten „Jukebox-Musicals“, dem Publikum bekannte Songs zum Mitsingen zu liefern – Party-Stimmung inklusive. Nach erfolgreichen Shows wie Queens „We Will Rock You“ oder Abbas „Mamma Mia“ schickte Jim Steinman im letzten Jahr „Bat Out Of Hell“ mit den Songs von Meat Loaf ins Rennen. Nach überschaubarem Erfolg in England, den USA und Kanada feierte die Show jetzt Premiere im Oberhausener Metronom-Theater. Dem Mitsingen haben die Macher radikal den Garaus gemacht: Bis auf einzelne Passagen sind die Lieder auf Deutsch übersetzt worden – und das auch noch wortwörtlich.

Jim Steinman ist Komponist und Texter in Personalunion, seinen Durchbruch erlebte er 1977, als er mit dem gleichaltrigen Meat Loaf das Album „Bat Out Of Hell“ herausbrachte. Mega-bombastischer Pop-Rock, mal uptempo, mal balladesk. Die oft pubertär-verschwitzten und immer vor Pathos triefenden Texte waren beim theatralischen Bühnentier Meat Loaf (und in der Folgezeit bei vielen anderen Diven – siehe Infokasten) bestens aufgehoben. Das war so sehr „drüber“, dass es schon wieder gut war.

Vor 21 Jahren verarbeitete Steinman Songs und Themen für das erfolgreiche Musical „Tanz der Vampire“, basierend auf dem Film von Roman Polanski, der die Bühnenfassung auch inszenierte. Nun wollte es der mittlerweile 71-jährige Songschreiber wohl noch mal wissen und pfropfte Lieder, die Meat Loaf auf den mittlerweile drei Fledermaus-Werken schmetterte, auf eine mehr oder minder tragfähige Peter-Pan-Geschichte – eine Idee, die in den 70er Jahren an den Erben von J.M. Barrie gescheitert war.

Die düstere Stadt Obsidian regiert Bösewicht Falco (Alex Melcher) mit harter Hand. Auf der rebellischen Gegenseite tummeln sich „The Lost“ und ihr Anführer Strat (Robin Reitsma). Die Jugendlichen bleiben dank eingefrorener DNA auf ewig 18 – anders als Falcos Tochter Raven (Sarah Kornfeld), der die Volljährigkeit ins Haus steht. Es kommt, wie es kommen muss: Strat und Raven verlieben sich ineinander, Vater Falco und Mutter Sloane (Willemijn Verkaik) sind damit natürlich gar nicht einverstanden...

Falcos Version eines Trump-Towers

Auf der Bühne ragt Falcos Version des Trump-Towers bedrohlich in den Himmel, verschieb- und verwandelbare Elemente lassen düstere Ecken der Stadt oder die üppig-protzigen Zimmer der Familie entstehen, clevere Projektionen sorgen für überraschende Effekte– auf einem Niveau, wie es sich fürs moderne Musical-Theater gehört. Dazu feiern die 80er Jahre fröhliche Urständ – mit Choreographien und Kostümen frei nach „Mad Max trifft Michael Jacksons ,Thriller’“. Innovativ geht anders, verwerflich aber auch. Das alles ist auf der Habenseite zu verbuchen.

Doch in knapp drei Stunden bekommt man weniger Angenehmes zu hören. Während Alex Melcher und Willemijn Verkaik über genügend Erfahrung und Präsenz verfügen, ihren Stimmen mehr „Rock-Sound“ verleihen, klappt das bei Robin Reitsma und Sarah Kornfeld nicht – da wird es nach oben hin schneidend statt knackig, da wird eher geschrien denn gerockt. Und vielen Arrangements ist der Meat Loaf so ausgetrieben worden, dass nur noch ein laues Lüftchen weht, aufgebläht allein durch Lautstärke.

Frank Ramond (Texter für Roger Cicero oder Ina Müller) hat die Songtexte brav ins Deutsche übertragen. Im Ergebnis ist das allerdings oft sinnfrei („am Fuß der Himmelspforte“), manchmal grammatikalisch falsch und auf jeden Fall immer schauerlich – Hauptsache, es humpelt irgendwie über die Melodie. Da werden Verbformen verkürzt („gegang’n“, „kling’n“, „träum’n“), amerikanische Redewendungen einfach nur übertragen („Im Rückspiegel erschein’n die Dinge oft sehr größer als sie sind“). Immer wieder aber erklingen Passagen auf Englisch – und in diesen Momenten blitzt auf, was diese Show sein könnte: leichte, aber gut gemachte Unterhaltung. Aber vielleicht kommen die Macher ja noch auf den Trichter...

Infos: batoutofhellmusical.com