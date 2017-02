Tanzfestival im Ballsaal

03.02.2017 Bonn. An diesem Samstag beginnt im Theater im Ballsaal die sechste Auflage des Tanzfestivals „Into the Fields“

Vielleicht haben sie ja in der Tanzabteilung des Theaters Mainz bei Friedrich Schiller über das Spielen gelesen: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Ihr Projekt „Hom + Fam“, mit dem die Mainzer an diesem Samstagabend das Tanzfestival „Into the Fields“ im Endenicher Theater im Ballsaal eröffnen, ist in jedem Fall angelegt wie ein Spiel.

Die Regeln für die Choreografen waren ganz klar: Es sollten jeweils zwei Akteure auf der Bühne stehen, sie hatten 20 Probentage, das Stück sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. Zehn Scheinwerfer standen zur Verfügung und die Kostüme und das Bühnenbild mussten in einen Koffer passen. In Teil eins des Projektes „Hom“ agieren jeweils zwei Männer auf der Bühne, in Teil zwei „Fam“ Frauen. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr.

Bis zum 18. Februar zeigt das Festival, das ein Kooperationsprojekt des Theaters im Ballsaal und der Beueler Brotfabrik ist, acht Veranstaltungen mit vier Gastspielen auswärtiger Ensembles. Bereits am Sonntag, 5. Februar, wird das Programm mit dem Auftritt von Laura Aris & Álvaro Esteban fortgesetzt, die um 20 Uhr im Ballsaal ihr Stück „Cualquier Mañana – Es passiert jederzeit“ vorstellen.

Aus Köln kommt Özlem Alkis mit seiner Produktion „Dust Devil“, womit ein Naturphänomen in Gestalt eines kleinen Wirbelwindes bezeichnet wird, der Inspirationsquelle für Bilder, Bewegungen und Klänge auf der Bühne ist. Zum Abschluss des Festivals gibt es im Theater im Ballsaal am 18. Februar Helene Weinzierls Choreografie „Bluff“ zu sehen, die im vergangenen Jahr in ihrer Heimatstadt Salzburg uraufgeführt wurde. Weinzierl geht es in ihrem Stück um unterschiedliche Formen der Wahrnehmung, um Schein und Wirklichkeit.

Zwischen diesen Gastspielen tritt Cocoondance, das Hausensemble des Ballsaals, drei Mal mit seiner jüngsten Produktion „No Body But Me“ auf (9., 10. und 11. Februar), und die Junior Company Bonn gewährt am Sonntag, 12. Februar, ab 15 Uhr bei einem Tag der offenen Tür Einblick in ihre Werkstatt.

Möglich wurde die mittlerweile sechste Auflage des Tanzfestivals durch die Mittelzentren-Förderung des Landes NRW, die 2016 erneut für drei Jahre nach Bonn vergeben wurde. Inhaltlich geht es den Veranstaltern „um die Vermittlung von Perspektiven auf bewegte Körper, und vor allem um die Beziehung zwischen Zuschauern und Performern.“ Seit 2012 habe sich das Festival dem direkten, offenen Dialog zwischen Künstlern und Zuschauern verschrieben und sich bei der Auswahl seines Programms mehr und mehr auf die Verbreitung von Aufführungen jenseits der marktbestimmenden Methoden des Sehens, Ablegens und Klassifizierens konzentriert, heißt es in einer Mitteilung.

Infos: www.into-the-fields.de, Karten gibt es unter anderem in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen. (Bernhard Hartmann)