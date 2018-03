Bonn. Der Künstler Moby veröffentlichte im März mit "Everything Was Beautiful ..." sein fünfzehntes Studioalbum. Über das neue Album, seine Musik und den seinen Alltag sprach der Künstler mit GA-Autor Steffen Rüth.

Von Steffen Rüth, 12.03.2018

Richard Melville Hall (52) - genannt Moby - führt ein gutes Leben. Dank allein seiner überaus erfolgreichen Alben "Play" und "18" besitzt er mehr Geld, als er vernünftigerweise je ausgeben kann und dazu die absolute künstlerische Freiheit, um mit seinem fünfzehnten Studioalbum "Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt" genau die Musik zu machen, die er machen möchte. Das Resultat ist zwar nicht eben kommerziell, aber dabei doch ausgesprochen hübsch anzuhören. Mit dem Ur-Ur-Großneffen von Herman Melville, der heute den Namen des weltberühmten Wals nicht zufällig für seine Art von Kunst gewählt hat, sprach jetzt GA-Autor Steffen Rüth.

Moby, in Los Angeles, von wo aus Sie anrufen, ist es gerade mal 8 Uhr morgens. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?

Moby: Ich stehe mit der Sonne auf, so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr. Um 7 Uhr fange ich an zu arbeiten. Ich bin ein Mann in den mittleren Jahren, ich trinke keinen Alkohol mehr, geschweige denn dass ich Drogen nehme. Da bleibt man nicht mehr so lange im Bett.

In Los Angeles lebt man stärker mit der Sonne, oder?

Moby: Absolut. Das Ausmaß an Natur selbst in den Wohngebieten ist einzigartig und war einer der Gründe, warum ich vor Jahren hierher gezogen bin. Du hörst die Vögel, siehst Falken oder Kojoten. Du kannst so tun, als ob du in einem Dorf auf dem Land lebst. Die meisten Menschen ziehen nach Los Angeles, um berühmt zu werden und zu Partys zu gehen. Ich zog her, damit ich es warm im Winter habe, ausgedehnte Wanderungen unternehmen kann und in Ruhe gelassen werde.

Sie führen also ein entspanntes Leben?

Moby: Ich bin mir sicher, dass viele mein Leben als fürchterlich langweilig empfinden würden. Ich lebe gesund und mache jeden Tag Yoga. Mein Studio, in dem ich die meiste Zeit verbringe, ist nur eine winzige Zelle. Im Grunde lebe ich wie ein Mönch.

"Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt" ist ein sehr seelenvoll, beruhigend und nach Gospel klingendes Album. Der Soundtrack zum Mönchsdasein?

Moby: Ich bin ein 52 Jahre alter Mann, der sich weigert, auf Tournee zu gehen. Warum sollte jemand wie ich überhaupt noch ein Album machen? Die Antwort ist: Weil ich es liebe. Musik aufzunehmen und hinauszugeleiten in die Welt ist eine große Freude für mich. Kommerziellen Druck habe ich nicht. Einem Pop-Hit jage ich nicht mehr hinterher. Mein Glück ist es, wenn sich ein paar Menschen da draußen mit meinen Liedern verbunden und verstanden fühlen.

Also keine Musik für die Massen, sondern für einige wenige Gleichgesinnte?

Moby: Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe der Menschen ist, die sich für ein neues Moby-Album interessiert. Ich weiß nur, dass ich Musik machen möchte, die bedeutsam, tief und - zumindest nach meiner Ansicht - wunderschön ist.

Welche Überlegung steckt inhaltlich hinter "Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt"?

Moby: Für mich stand die Frage im Mittelpunkt, wie wir es schaffen, diese Welt besser und für alle lebenswerter zu machen. Sowohl in ökonomischer, kultureller, politischer und ökologischer Hinsicht haben wir die Institutionen, Werkzeuge und das Wissen, unsere Probleme zu beheben und eine wunderbare Zukunft zu haben. Nur: Wir nutzen unsere Chancen nicht.

Ist Ihre Musik am besten, wenn sie traurig ist?

Moby: Ich denke schon. Ich hatte ein paar fröhliche Songs wie "Feeling So Real" oder "Honey" etwa. Aber 80 Prozent meiner Musik steckt voller Melancholie. Das kommt eben dabei heraus, wenn ich mir in meinem Studio meine eigene Welt erschaffe, in der - in diesem Fall - viel alter R&B aus den 1960ern und 1970ern sowie frühe experimentelle elektronische Musik die Haupteinflüsse bilden.