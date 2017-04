Fernsehen aus Bonn: Phoenix und Deutsche Welle

Der „letzte Finger vor dem Zuschauer“: Phoenix-Aufsichtsingenieur Ralf Koke erklärt am Regiepult dessen Funktionen. Gleich beginnt die Sendung „Vor Ort“. Am Langen Grabenweg wird das gesamte Sendergeschehen des Kanals gesteuert.

Bonn. Vor 20 Jahren, am 7. April 1997 ging der Dokumentationskanal Phoenix erstmals auf Sendung. Aber das ist nicht der einzige Bonner Sender, der in diesem Jahr auf ein Jubiläum zurückblicken kann. Die Deutsche Welle startete vor einem Vierteljahrhundert in Berlin ihr TV-Programm und produziert seit 2003 auch Beiträge aus der Bundesstadt.

Hochkreuz, Langer Grabenweg, 9.30 Uhr. Konzentriert, prägnant und etwas beengt, so lässt sich die Atmosphäre in der „Vorkonferenz“ der Phoenix-Redaktion kurz und knapp beschreiben. Für die aktuelle Tagesübersicht genügt beim Bonner Ereignis- und Dokumentationskanal auch ein schmaler Stehplatz. Besprochen werden hier allmorgendlich die Sendestrecken, die intern den Namen „blaue Flächen“ tragen: Bläulich sind jene Zeiträume im Programmschema hinterlegt, die von 9 Uhr bis zum späten Nachmittag mit tagesaktuellem Stoff bedient werden. Und bei aller Aktualität gerät derzeit der runde Geburtstag des Senders fast ein wenig aus dem Blickfeld: Am kommenden Freitag wird Phoenix 20 Jahre alt.

Kaum eine Viertelstunde dauert es, dann ist der Überblick über die wichtigsten Termine des Tages gewonnen. Dabei ist die Themenlage an diesem Mittwoch nicht gerade dünn. In London stellt sich Premierministerin Theresa May einer Fragerunde zum Brexit. „Wenn wir dort das Reuters-Angebot nehmen, würden wir einen Dolmetscher brauchen“, gibt ein Kollege mit Blick auf die englischsprachige Nachrichtenagentur zu bedenken. Auch in Brüssel stehen einige Termine an. Das wichtigste Inlandsthema spielt – wie so oft – in Berlin. Denn dort tagt nicht nur der Verteidigungsausschuss des Bundestages; auch wird mit Frank-Walter Steinmeier der neue Bundespräsident ins Amt eingeführt. „Wir bleiben bis 15.30 dabei, um die militärischen Ehren mitzunehmen“, sagt ein Redakteur. Die Runde nickt.

Indirekt hat der Kollege gerade das Konzept auf den Punkt gebracht, welches der Sender seit seiner Gründung vor 20 Jahren durchgehend verfolgt: Die Zuschauer sollen ausgiebig Gelegenheit haben, sich „das ganze Bild“ zu machen. So ging es von Anfang an nicht darum, in Konkurrenz zu kommerziellen Nachrichtenkanälen wie n-tv und N24 zu treten. Vielmehr sollte das gemeinsame Projekt von ARD und ZDF ein ganz anderes Produkt bieten – nämlich live und möglichst ungekürzt aus Parlamenten, Gerichten und von politischen Veranstaltungen zu berichten. Das Ziel: Ein Beitrag zur politischen Teilnahme und Teilhabe der Bürger am Politikbetrieb.

TV made in Bonn Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.



Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Nicholas Ottersbach Der Dokumentationskanal Phoenix feiert 20. Geburtstag.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.



Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.



Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.



Foto: Benjamin Westhoff Die Deutsche Welle feiert ihr 25. Jubiläum.

Gegründet in Köln, ging Phoenix am 7. April 1997 auf Sendung. Und seit dem 1. August 2000 arbeiten die rund 90 fest angestellten Mitarbeiter, darunter etwas mehr als 60 Redakteure, in dem Bonner Gebäude mit der prägnanten Glasfront.

Live-Views: Übertragungstechnik, die in einen Rucksack passt

Die Immobilie war Ende der 1990er Jahre frei geworden, als das ZDF nach dem letzten seiner legendären Bonner Sommerfeste im Juni 1999 sein Hauptstadtstudio nach Berlin verlegte und man die Sonntagsendung „Bonn direkt“ ohne Zeit für Emotionen in „Berlin direkt“ umtaufte. Viel verändert hat sich auf drei Etagen seither nicht – sieht man davon ab, dass dort heute ein kompletter Fernsehsender unterkommt. Ein Umstand, der kollegiale Nähe schafft, zumal in der Liegenschaft überdies die Bonner Redaktion des WDR ein Obdach fand. Streng genommen, war auch das ZDF nie wirklich weg, wofür ein personalpolitisches Spezifikum sorgt: So kommen Phoenix-Mitarbeiter je zur Hälfte von ARD und ZDF – mit einem 34 Millionen-Euro-Jahresetat.

Auch der Programmauftrag ist durch die Jahren der gleiche geblieben: „Wir nehmen uns Zeit, inhaltlich in die Tiefe zu gehen, das Für und Wider einer Debatte darzustellen und ausführlich mit ausgewiesenen Experten zu diskutieren“, so beschreiben die beiden Programmgeschäftsführer das Format ihres Senders. Auch hier pflegen die beiden großen öffentlich-rechtlichen Anstalten Arbeitsteilung: Michaela Kolster wurde vom ZDF entsandt, Michael Hirz vertritt die ARD.

Das zweite Zuhause des Senders liegt 598 Kilometer vom Langen Grabenweg entfernt. Mehr als 300 Stunden hat Phoenix allein im vergangenen Jahr aus dem Berliner Reichstag übertragen. Dort wird das Material in den Sitzungswochen per Übertragungswagen nach Bonn geschickt, wo das gesamte Programm entsteht. Darüber hinaus kommen etwa bei Pressekonferenzen immer öfter sogenannte Live-Views zum Einsatz. Kurz gesagt, sind das kompakte Übertragungseinheiten, die in einem größeren Rucksack Platz finden, und mit denen man von jedem Ort der Welt auf Sendung gehen kann, sofern der Empfang stimmt.

Zum jüngsten Zuschauermagneten wurde übrigens die Abstimmung über den „Brexit“, die mit 5,7 Prozent für die größten Marktanteile 2016 sorgte. Die wecken mit durchschnittlich 4,31 Millionen Zuschauern pro Tag ansonsten nicht gerade den Verdacht von Massenware und werfen eher Fragen nach dem politischen Interesse im Lande auf. Am Selbstbewusstsein im Sender, so spürt man, kratzen sie nicht.

1,1 Prozent Marktanteil, um diesen Wert pendeln auch die Einschaltquoten, die Michael Kolz um 10.15 Uhr in der „Großen Lage“ für die Sendungen des Vortages durchhechelt. „Moin nach Berlin“ ruft Kolz den per Telefon zugeschalteten Kollegen in der Hauptstadt zu. Gemeinsam mit Alfred Schier leitet der 46-jährige Hamburger die Ereignisredaktion. Rund um den großen Konferenztisch haben auch Vertreter von Verwaltung, Archiv, Pressestelle und Technik Platz genommen. So bleiben alle Abteilungen des Senders auf Ballhöhe. Ein Vorteil, der sich hier auszahlt: Anders als in den großen Anstalten sind die Wege kurz, die Ansprechpartner sofort greifbar.

Bei der Programmkritik ist heute Redakteur Jan-Christoph Nüse an der Reihe – und erfreut seine Kollegen mit einem unkonventionellen Ansatz, indem er es bei technischen Anmerkungen zu den ersten zwei Minuten der „Phoenix-Runde“ vom Vorabend belässt. Der Trailer zu steril, der Einstieg zu statisch, die Anmoderation zu regungslos, so seine Analyse. Ob vielleicht noch jemand etwas zu den übrigen 43 Minuten anmerken wolle, fragt Kolz, dessen Gesicht Zuschauer aus der abendlichen Sendung „Der Tag“ kennen. Stattdessen Gelächter. Auch auf den Gängen mischen sich Lockerheit und Professionalität. Wer für Phoenix arbeitet, so scheint es, tut das gerne.

Phoenix: Nur fünf Techniker sichern die Sendefähigkeit

Selbst dann, wenn man über sechs Stunden lang den Arbeitsplatz nicht verlassen kann, weil es in Brüssel Terroranschläge gab und Phoenix aus dem Stand eine Dauersondersendung fährt. So erging es jenem Techniker, der den 22.März 2016 aus diesem Grund in Erinnerung behalten wird. So etwas kann passieren, wenn die Sendefähigkeit eines kompletten Fernsehkanals in den Händen von fünf Technikern liegt.

Deren Reich ist der Nebenflügel, der sich täglich von 7.30 Uhr bis eine Viertelstunde nach Mitternacht in voller „Gefechtsbereitschaft“ befindet. Tontechnik, Verbindung zu Ü-Wagen, Kamerasteuerung, das Laufband mit den wichtigsten aktuellen Nachrichten, Kontakt zu den Muttersendern, Schnittplätze, Bildregie, Tonregie – und vieles mehr wird hier vor Dutzenden kleinen, größeren und sehr großen Monitoren und Schaltpulten permanent erledigt.

„So, jetzt sehen wir gleich den letzten Finger vor dem Zuschauer“, sagt der Technische Leiter Marcus Rüben, als er die Tür zum Herzstück der Produktionstechnik öffnet. Der „letzte Finger vor dem Zuschauer“ gehört Ralf Koke und bedient jene Knöpfe, von denen das Geschehen auf den heimischen Bildschirmen abhängt. Mit zwei Kollegen sitzt der Aufsichtsingenieur hinter einem Regiepult, dessen Schieber, Tasten und vor allem Ausmaße den Vergleich mit der Orgel der Convention Hall in Atlantic City (USA) nicht zu scheuen brauchen.

In seinem Rücken befindet sich eine kleine Dolmetscherkabine, gleich daneben führt eine unscheinbare Tür ins Herzstück des Senders. Jetzt die an der Studiodecke befestigten Scheinwerfer zu zählen, wirkte unpassend. Denn gerade steht Moderatorin Tina Dauster hinter ihrem Tisch, in der einen Hand einige Notizen, in der anderen ein Telefon. In der Leitung ist Berlin-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois, der gleich in mehreren Liveschaltungen die ersten Schritte des neuen Bundespräsidenten begleiten wird, und mit dem kurz vor der Sendung „Vor Ort“ die letzten Absprachen erfolgen.

In einem Winkel fällt eine Nische auf, die an einen Aufzug erinnert. In Wirklichkeit ist es ein Gruß aus fernen Tagen. „Das war einmal die Sicherheitsschleuse, damit das Studio nicht besetzt werden konnte“, erklärt Marcus Rüben. Derweil legt Maskenbildnerin Martina Hering Hand an Tina Dauster an. Dabei ist die Maske eigentlich im Nebenzimmer untergebracht. Ein wenig wirkt der schmale Raum mit dem großen Spiegel über dem Schminktisch und den beiden Sesseln wie ein Friseursalon – wären da nicht die vielen Autogramme all jener, die hier schon frisch gepudert wurden. Von Kohl bis Gysi reicht das politische Spektrum.

Nicht immer ging es hier harmonisch zu: So machte dieses Studio im März 1998 die Bonner Republik um eine Anekdote reicher, als die drei Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP – Peter Hintze, Bernd Protzner, Guido Westerwelle – eine „Bonner Runde“ während der Livesendung wütend verließen und den Moderator Peter Ellgaard mit den Kontrahenten vor laufenden Kameras sitzen ließen. Grund: Die ZDF-Regie hatte am Abend der Landtagswahl in Niedersachsen inmitten eines Wortbeitrags Westerwelles kurzerhand nach Hannover geschaltet, um rasch dem Wahlsieger und designierten Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder das Wort zu geben.

DW Nowosti: Nachrichten auf Russisch, etwa für Auswanderer

Einige Fußminuten von Phoenix entfernt liegt der Schürmannbau, in dem das Herz der Deutschen Welle (DW), Bonns zweitem TV-Hotspot, seit 2003 schlägt. Auch hier taktet der Alltag nach Minuten und Sekunden. Noch zwei Minuten bis zur Sendung. Das Aufnahmeteam ist konzentriert. Die roten Ziffern auf der Digitaluhr zeigen auf die Sekunde genau die verbleibende Zeit bis zum Aufnahmenbeginn an. In dem abgedunkelten Raum im ersten Stockwerk sitzen Ablaufregisseur Karim Aamara und sein Team aus Technikern und Redakteuren.

Auf drei großen Monitoren vor ihnen flimmern unzählige Bilder. Ein Bildschirm zeigt den Ablaufplan der Sendung, ein anderer den Sprechertext. Auf anderen Monitoren ist Moderator Viacheslav Yurin zu sehen. Er steht im Nebenraum im Studio und wartet auf seinen Einsatz. Aamara gibt ihm per Knopf im Ohr die verbleibenden Zeit durch. „Noch eine Minute“, sagt er auf Deutsch. Gleichzeitig teilt der Schlussredakteur auf Russisch die letzten Anweisungen mit. „Noch dreißig Sekunden“, ruft Aamara. „Achtung“. Auf dem zentralen Bildschirm startet das Intro der Nachrichtensendung „DW Nowosti“ der Deutschen Welle (DW) – Yurins Einsatz.

Täglich von montags bis freitags produziert die Russischredaktion den zwölfminütigen Nachrichtenüberblick. Es ist eines von sechs Fernsehformaten der Deutschen Welle. Das sogenannte lineare, tagesaktuelle Fernsehen wird hingegen in Berlin gemacht. Am 1. April 1992, also vor 25 Jahren, startete dort das Angebot mit einem sechsstündigen Informations- und Nachrichtenprogramm auf Deutsch und Englisch. Zielgruppe: Auswanderer, Deutschstämmige und an Deutschland interessierte Hörer. Seitdem hat sich das Angebot stetig erweitert.

Heute sendet die DW ihr TV-Programm neben Deutsch und Englisch auf Spanisch und Arabisch. „In Berlin findet hauptsächlich die Liveproduktion statt, in Bonn viel Vorproduktion“, sagt Aarami, der zwischen Bonn und Berlin pendelt.

Auf Aamaras Kommando hin blendet das Team die Themenvorschau, Untertitel und Hintergrundbilder ein – und wieder aus. Per Schablone verwandelt sich der grüne Raum, in dem außer Yurin nur ein Moderationstisch steht, in das helle Nachrichtenstudio, das die Zuschauer sehen. Nach rund zwölf Minuten ist der erste Durchlauf der Sendung beendet. Nach einer kurzen Fehleranalyse muss Yurin die zweite Anmoderation wiederholen. Ein Hintergrundbild war zu früh eingelaufen. Eine letzte Kontrolle durch die Schlussredaktion und der Beitrag geht hinaus in die Welt.

Anderthalb Tage für einen 26-Minuten-Beitrag

Direkt nach Drehschluss eilen die Techniker ins Studio und bauen das Moderationsdisplay ab. Am nächsten Morgen soll hier das Wochenmagazin „Fokus Europa“ entstehen. Seit drei Jahren wird das Format nicht mehr in Brüssel, sondern in Bonn produziert und hat damit einen neuen Dreh bekommen. „Der Fokus liegt nicht mehr nur auf der EU-Politik, sondern auf ihren Auswirkungen auf die Menschen. Was bedeutet etwa die Entscheidung für den Fischer in Südfrankreich oder den Bauern in Rumänien?“, erklärt Redaktionsleiterin Dagmar Michel.

Dafür bereitet Cutter Simon Reinhardt im Schnittraum bereits die einzelnen Sendebeiträge der Korrespondenten vor. Die kommen beispielsweise aus der Türkei oder Russland, aber auch aus Kooperationen mit ARD und ZDF. Einige Beiträge müssen neu vertont werden, andere benötigen eine Farbkorrektur. In der Abnahme mit der gesamten Redaktion werden allerletzte Fehler und die endgültige Reihenfolge festgelegt.

Moderatorin Barbara Kühn schreibt ihren Text. Rund anderthalb Tage Vorbereitung und eine Stunde Produktion stecken am Ende in dem 26-minütigen Format. „Wirklich lustig ist, wenn man in Fremdsprachen schneiden muss“, sagt Reinhard. Dabei steht ihm ein Mitarbeiter der Sprachredaktion zur Seite. Das Endprodukt gibt es in sieben Sprachen. Drei moderierte Versionen auf Deutsch, Englisch und Spanisch gehen nach Berlin und werden dort im Tagesprogramm gesendet, während die Versionen auf Bosnisch, Serbisch, Kroatisch und Albanisch bei Partnersendern in deren Programm gezeigt werden.

„Wir verwerten sehr viel mehrfach, wir arbeiten synergetisch“, sagt Programmdirektorin Gerda Meuer. Auch die Redaktionen sind multimedial aufgestellt. Giannis Papadimitriou aus der Griechischredaktion ist an diesem Tag für die tägliche TV-Schalte mit dem Partnersender in Athen zuständig und übernimmt gleichzeitig die Beiträge für den Hörfunk. Multimedialität und -funktionalität spielen eine große Rolle. „Bei uns werden alle neuen Fernsehformate von Anfang an auch für die digitale und mobile Nutzung konzipiert“, sagt Intendant Peter Limbourg. Auch die Sozialen Medien wie Facebook-Live werden zu einem immer wichtigeren Teil des Medienangebots, mit dem die DW inzwischen weltweit mehr als 135 Millionen Menschen erreicht.