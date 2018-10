Ausstellung in Bonn

Bonn. Das Kunstmuseum Bonn zeigt die Kunstfonds-Stipendiatin Frauke Dannert in der Ausstellung „Ausgezeichnet #3“.

Büschelkraut und Pfauengerste, Rittersporn und Stranddistel: Keiner hat diese Pflanzen, ihre bizarren, wunderlichen Formen und ihr verblüffendes Ornament so akkurat und ikonisch fotografiert wie Karl Blossfeldt, der die Baupläne der Natur als Ideenrepertoire für ornamentale Gesten interpretierte. „Urformen der Kunst“ nannte er das, 1928 erschien sein gleichnamiger Bildband. Und 90 Jahre später greift eine junge Künstlerin diesen Gedanken auf – mit deutlich anderem Hintergrund, zeitgemäßer Technik und Bildsprache: Frauke Dannert, 1979 in Herdecke geboren, arbeitet mit originalen Blättern und Gräsern, legt sie auf den Scanner, druckt die Motive aus, collagiert sie zu eindrucksvollen Gebilden, die dem Bauplan der Natur entsprechen könnten, aber Hybride aus Naturform und grafischer Kunst darstellen.

Man fühlt sich natürlich an Blossfeldts Herbarien erinnert. Doch Dannerts Collagen funktionieren als mitunter wuchernde, sehr eigenständige Produkte der Fantasie auf Grundlage der Botanik. Und der Auseinandersetzung mit Architektur, die die Künstlerin lange beschäftigte und die die Aufmerksamkeit der Jury der in Bonn ansässigen Stiftung Kunstfonds erregte. 2014 bekam Dannert ein mit 18.000 Euro dotiertes einjähriges Arbeitsstipendium der Stiftung. Zwei Jahre später rief Stephan Berg, Intendant des Bonner Kunstmuseums, die exzellente Ausstellungsreihe „Ausgezeichnet“ ins Leben, die jährlich Stipendiaten vorstellt. Mischa Leinkauf und Matthias Wermke machten den Anfang, Viktoria Binschtok präsentierte sich 2017, nun zeigt Frauke Dannert in einer von Barbara J. Scheuermann kuratierten Ausstellung zwei Werkreihen und einen zwei Wände füllenden Bildraum.

Spiel mit organischen Formen

Im besten Fall dokumentiert die Reihe „Ausgezeichnet“ eine Umbruchssituation im Werk der Künstler – bei Dannert ist das exemplarisch gelungen, der Besucher wird quasi Zeuge eines künstlerischen Prozesses. Ein spannender Moment. Das Spiel mit organischen Formen stand am Anfang ihrer künstlerischen Entwicklung, erzählt Dannert beim Pressegespräch im Kunstmuseum. Als sie am renommierten Goldsmiths College in London studierte, änderte sich die Perspektive, faszinierte sie die „brutalistische“ Betonarchitektur der 1960er bis 1980er Jahre. Fragmente daraus tauchen in ihren Collagen auf.

Eine ganz neue Entwicklung deutet sich seit 2016 an und ist in der Bonner Ausstellung dokumentiert: Dannerts Rückkehr zur organischen Form und die neue Beschäftigung mit der Natur. Wobei nach wie vor parallel Arbeiten zum Architekturthema entstehen.

Kaleidoskopisches Chaos aus Licht und Schatten

Den Anfang der neuen Werkphase machen kleine, neun mal neun Zentimeter messende, schwarz-weiße Analogfotos, die auf den ersten Blick ein kaleidoskopisches Chaos aus Licht, Schatten, Pflanzen und Architekturteilen einfangen. Es sind Blicke in Gewächshäuser, Orangerien. „Es ist mein Blick“, sagt die Künstlerin, „so wie Alice in Wonderland den Bezug zur Welt sucht und erkennt – die Welt im Guckloch.“ Faszinierend, was diese durch Mehrfachbelichtung auf die irritierende Spitze getriebenen Eindrücke im späteren Werk Dannerts auslösen.

2018 erlebt man zweierlei: Einmal die sehr konzentrierten, bisweilen statischen und gebaut wirkenden, andererseits auch eher wuchernden, wilden Pflanzencollagen, die Blossfeldts „Urformen der Kunst“ weiterspinnen. Die zweite Entwicklung des Jahres lässt sich an der Wand ablesen. In zwei Wochen entstand ein Gemälde, das Ornamentales mit Organischem verbindet und an das spielerische Moment der Orangerieserie denken lässt. „Fragmente schweben an der Wand, verdichten sich links und rechts“, beschreibt die Künstlerin, die ihren „pudrigen Farbkanon“ – Blassrot, Altrosa, Blau, Weiß, akzentuiert durch kräftiges Olivgrün – den Farbkarten von Le Corbusier entnommen hat. Ein sehenswertes Experiment.

Kunstmuseum Bonn; bis 9. Dezember. Di-So 11-18, Mi 11-21 Uhr. Eröffnung: 17. Oktober, 19 Uhr. Kuratorinnenführung am 21. Oktober, 11 Uhr