Bonn. Die Dritte „Concert Hour“ im Restaurant Nees: Peter Materna trifft Lisa Wulff und Christopher Dell

Ludwig van Beethoven ein Jazzer? Peter Materna würde das sofort unterschreiben, allein schon, weil der Musiktitan als herausragender Improvisierer gilt. Die ersten Takte der 7. Sinfonie spielt der Bonner Saxofonist unter dem neuen Titel „Herbst“ „jazzig reharmonisiert“. Das erkennbare Motiv durchläuft dann subtile Improvisations-Schleifen, bevor Lisa Wulff am Kontrabass die Rhythmik Beethovens durch- und überarbeitet und Christopher Dell am Vibrafon das sinfonische Werk spielerisch in eine luftige Swing-Nummer verwandelt. Der Saxofonist hat sich für seine dritte „Concert Hour“ im Restaurant Nees am Dienstag und Mittwoch zwei herausragende Musiker eingeladen, die er bereits in seinem Jazzfest präsentiert hat: Wulff und Dell ließen sich auf Maternas Konzept ein. Man einigt sich auf Standards und Kompositionen Maternas, probt kurz und legt dann in einer jeweils rund einstündigen Session los.

Bislang war Materna mit jeweils einem Pianisten unterwegs, jetzt galt es, insgesamt drei Musiker einzubinden. Was trotz der wirklich großen individuellen Klasse nicht durchgängig gelang. Statt übergreifender, homogener Triokultur gab es – dem Konzept der Reihe geschuldet – großteils ein Nacheinander einzelner Soli, was durchaus auch seinen Reiz hat. Die drei Musiker hatten sich auf die Klassiker „Autumn Leaves“ und „Solea“ geeinigt, die mit Dells überbordenden Improvisationen, Maternas wunderbaren Umspielungen und der inspirierten, leichten Bearbeitung durch Wulff aufgeladen und interpretiert wurden. Das fetzige „Oleo“ von Sonny Rollins war besonders stark.

Ein Charakteristikum der Reihe ist, dass auch Kompositionen Maternas neu gewendet und befragt werden, was auch diesmal mit Wulff und Dell gut funktionierte. Wie viel Swing in Maternas „Wango“ steckt, führte Dell tänzelnd und wippend mit großem Körpereinsatz am Vibrafon vor. Eine ältere Nummer des Saxofonisten bekam im Zuge der Interpretation einen neuen Namen und hieß nun „Für Sie, für uns“. „Largo“, sicherlich eine der schönsten Kompositionen des Bonners, wurde von den drei Musikern sehr intensiv ausgelotet. Wunderbar wurde der Melancholie dieses getragenen Stücks nachgespürt, Wulffs zurückgenommenes und doch prägnantes Spiel faszinierte hier besonders. Man hätte gerne auch noch eine Komposition der begabten, jungen Kontrabassistin gehört.