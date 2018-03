Neues Werk mit 91 Jahren

Bonn. Sprachmächtig und leichthändig zugleich: „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ ist ein schmales, aber bemerkenswertes Buch.

Von Hartmut Wilmes, 28.03.2018

Es war ja nur die Zeigefingerspitze, und die auch nur für eine Sekunde. Dann zog der Lüstling die Hand vom Schenkel der unbekannten Nachbarin wie von einer heißen Herdplatte zurück. Doch da der Vorfall in der zweiten Pause von „Tristan und Isolde“ stattfand und das Opfer (eine Praktikantin der „Süddeutschen Zeitung“) den Täter als Oberregierungsrat (Fachgebiet: Migration) gleich erkannte, endete die Karriere von Gottlieb Schall abrupt.

Seither nennt sich der Ertappte Justus Mall und ist laut Visitenkarte „Philosoph“. Was man sofort an Sätzen wie „Jede Wahrheit hat das Zeug zur Lüge“ erkennt. Diesen eloquenten Erotomanen hat der gerade 91 Jahre alt gewordene Martin Walser ersonnen, der stets eine Altersgrenze für Lust und Liebe abgelehnt hat.

Dass Schall als „Grapscher“ Schlagzeilen machte, kümmert Mall fortan so wenig, als wolle sich der Autor über die Welle der #MeToo-Empörung lustig machen. Justus, ohnehin zwischen Ehefrau Gerda und der jungen Biologin Silke hin- und hergerissen, sucht ausgerechnet per Blog jene ideale Gefährtin, die ihn aus dem Dilemma befreit. „Sobald Sie da wären, blühten nur noch Erfüllungen.“

Grenzen der Gattung werden unbekümmert erweitert

„Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ nennt Walser diesen kurzen „Roman“, der die Grenzen der Gattung unbekümmert ins aphoristische Selbstgespräch erweitert. „Was soll ich denn tun, wenn ich nicht tun kann, was ich soll?“ fragt sich der Blogger, der die Traumfrau natürlich nicht „als Wortjongleur“, sondern dank rückhaltloser Ehrlichkeit gewinnen möchte. Wozu auch das Geständnis jener amourösen Alltagsnöte zählt, in die ihn etwa der Anblick „steiler Brüste“ stürzt.

Dass der vogelfreie Held sich nun schwerelos im Unkorrekten tummeln kann, nutzt sein Schöpfer weidlich aus. So darf Justus sogar Donald Trump loben: „Er hat weniger gelogen als je ein Kandidat vor ihm.“ Im Übrigen ist Herr Mall weniger eine glaubhafte Figur aus Fleisch und Blut als ein Reisender im Walser-Kosmos: Die Unentrinnbarkeit des Begehrens, das Korsett der Identität („Mir entkommen möchte ich, aber wohin“) und den sehnsuchtsvollen Minnesängerton – all dies kennt man aus den Büchern des Manns aus Wasserburg. Und mit Dolf Paul Alt (kurz DPA) schmuggelt der Reich-Ranicki-geschädigte Schriftsteller sogar noch einen besserwisserischen Kritiker ein.

Wie sprachmächtig und zugleich leichthändig diese Motive jedoch verwirbelt werden, ist stets aufs Neue verblüffend. Und wer schafft es schon, einen Frauenmund so zu beschreiben: „Ein wohlgeschwungener, aber schwerer Vorhang für ein gleißend weißes Zähnetheater.“

Die ins Leere geschriebenen Briefe dienen natürlich nicht zuletzt der seelischen Entblößung ihres Verfassers, die hier freilich überraschend unlarmoyant und nicht selten selbstironisch ausfällt. Das ändert sich erst, als Justus Mall feststellt, dass ihm die Unbekannte ebenso wenig erscheinen wird wie Gott.

Er schließt seinen Blog und resümiert: „Das Papier beziehungsweise der Roman ist die letzte Hoffnung.“ Und die erfüllt sich auch diesmal.

Martin Walser: Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte. Roman, Rowohlt, 107 S., 18 Euro.