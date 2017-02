Die Broilers im Interview

Berlin. Die Broilers aus Düsseldorf nehmen mit ihrem neuen Studioalbum „(sic!)“ die Kölner Lanxess Arena ins Visier.

Von Olaf Neumann, 12.02.2017

Die Broilers aus Düsseldorf stehen im Ruf, authentisch und unangepasst zu sein. Mit dem siebten Studioalbum „(sic!)“ will Frontmann Sammy Amara beweisen, dass er zu den großen Shoutern des deutschen Stadion-Punk gehört. Die rasanten Songs bewegen sich zwischen Punk, Ska und Pop, die engagierten Texte verschränken geschickt Historie und Gegenwart, Politik und Privates. Olaf Neumann traf Sammy Amara in Berlin.

GA: „(sic!)“ bedeutet „So (und nicht anders)“ und findet sich in akademischen Texten. Wie kamen Sie auf den Albumtitel?

Sammy Amara: „Sic“ kenne ich als Typograph aus der Schriftsprache. „Sic“ bedeutet, dass das Vorangegangene, obwohl es fehlerhaft wirkt, bewusst so gemeint ist. Wenn man das auf eine andere Ebene hebt, mögen unsere 25 Jahre Bandgeschichte von außen durchaus bekloppt und voller Fehler wirken, aber für uns war alles genau richtig. Die Bauchentscheidungen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind.

GA: Sie haben ein „Bitteres Manifest“ verfasst. Was war der Grund?

Amara: Das Lied ist eine Momentaufnahme und an einem Tag entstanden, an dem ich ziemlich schlecht drauf war. Es gibt Tage, da gehen dir fröhliche Menschen auf den Geist. Dieses Gefühl habe ich in dem Song ein bisschen überzeichnet. Manchmal muss man schreien. Das hilft.

GA: In „Nur ein Land“ beschreiben Sie Ihr Verhältnis zu Deutschland. Wie ist das konkret?

Amara: Ich bin froh, hier zu leben. Dem größten Teil der Menschen in Deutschland geht es ziemlich gut. Und wenn Leute Bock haben, Fahnen zu schwenken und das Heimatland abzufeiern, sollen sie das tun. Gefährlich wird es dann, wenn der Patriotismus zu Nationalismus wird. Denn dann werden Menschen ausgeschlossen aufgrund von Merkmalen, die man nicht selber herbeigeführt hat: Hautfarbe, Haarfarbe, Geburtsort.

GA: Versuchen Sie als Deutscher mit Migrationshintergrund, dieses Land zu verstehen?

Amara: Mich interessieren Menschen, auch weil sie ein Land gestalten. Da gibt es tolle Exemplare und widerliche. An manchen Tagen will ich viel Liebe spenden, an anderen bin ich sehr nah am Mittelfinger gebaut.

GA: Welche Rolle spielt die deutsche Geschichte in Ihrem Leben?

Amara: Geschichte interessiert mich. Ich will wissen, wie es zu gewissen Dingen kommen kann. Eigentlich könnten wir als aufgeklärte Menschen Dinge vermeiden. Tun wir aber nicht. Wir wissen, dass irgendwann Schicht ist, trotzdem machen wir weiter. Es fängt mit Kleinigkeiten an: fehlende Sozialkompetenz, die liegengelassene Plastiktüte, dem anderen die Tür nicht aufhalten.

GA: Angeblich kann man mit Musik Aggressionen abbauen. Funktioniert das wirklich?

Amara: Ja. Mir ist es lieber, Leute powern sich beim Sport aus als auf der Straße. Deswegen gibt es in allen Gefängnissen auch Fitness-Studios. Die Jungs sollen sich da müde machen.

Info: Broilers, Köln Lanxess Arena, 25. März, 20 Uhr. Karten bei www.bonnticket.de