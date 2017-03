Ballett in Bonn

Bonn. Die Compagnie Hervé Koubi zeigt bei den „Highlights des Internationalen Tanzes“ im Bonner Opernhaus kraftvolles Tanztheater

Von Elisabeth Einecke-Klövekorn, 13.03.2017

Straßentänzer seien sie, erklärte der Choreograf Hervé Koubi in seiner kurzen Begrüßungsansprache. Sechzehn muskulöse, schöne junge Männer, überwiegend aus Nordafrika, wirbelten bei dem Bonner Gastspiel seiner Compagnie in der ausverkauften Oper über die Bühne. Mit freiem Oberkörper, weißen Röcken über weißen Hosen, ungemein athletisch und dennoch mit einer traumhaften tänzerischen Leichtigkeit.

Sie verbinden die Powermoves des Hip-Hop mit modernem Ballett und dem ekstatischen Kreisen von Derwischen. Atemberaubende Salti und rasend schnelle Pirouetten auf dem Kopf wechseln sich ab mit ruhigen Momenten und großen Ensemble-Szenen, die an das feine Gewebe orientalischer Architektur und arabischer Schriftzeichen erinnern.

Manchmal formieren sich die Körper zu vielfigurigen Skulpturen, um dann wieder auseinanderzudriften in individuelle Bewegungen. Zu der fabelhaften Körperbeherrschung kommt ein tiefes gegenseitiges Vertrauen, wenn einer in die Luft geworfen wird oder sich aus großer Höhe fallen lässt in die starken Arme seiner Mittänzer.

In dem nur von magischem Licht gestalteten Bühnenraum wirkt „Ce que le jour doit à la nuit“ (Die Schuld des Tages an die Nacht) gelegentlich wie eine geheimnisvolle Luftspiegelung oder ein fernes mystisches Ritual. Dabei verbinden sich die modernen Soundstrukturen des Franzosen Maxime Bodson nahtlos mit der Klangsprache des ägyptischen Komponisten Hamza El Din, traditioneller Sufi-Musik und Johann Sebastian Bachs Passions-Dramatik.

Eine linear erzählte Handlung gibt es in dem gut sechzigminütigen Tanzstück nicht. Den poetischen Titel verdankt das beeindruckende Werk dem gleichnamigen Roman von Yasmina Khadra – hinter diesem Pseudonym verbirgt sich der in Frankreich lebende algerische Schriftsteller Mohammed Moulessehoul. Khadra imaginiert eine Reise ins Algerien der 1930er Jahre, wo ein kleiner Junge glücklich in einer arabischen Familie aufwächst, bis Krieg und Terror seine friedliche Welt zerstören. Hervé Koubi, als Sohn algerischer Emigranten in Cannes geboren, ließ sich davon zur Erforschung seiner nordafrikanischen Wurzeln und der Tag- und Nachtseiten des Maghreb inspirieren.

Das ästhetische Ergebnis ist von geradezu überwältigender Kraft, die unbändige Lebensfreude mit selbstbewusster Spiritualität verbindet. Ovationen für das große Ensemble und den Choreografen, der seine „Straßentänzer“ zu einer bühnenreifen, künstlerisch hervorragenden Truppe geformt hat, die längst weltweit Aufsehen erregt.

