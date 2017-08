Hollywood trifft Bollywood

Bonn. Der opulent ausgestatette Film „Der Stern von Indien“ schildert in großem Stil das Ende der britischen Kolonialherrschaft auf dem Subkontinent.

Von Martin Schwickert, 09.08.2017

Vor 70 Jahren endete die britische Kolonialherrschaft in Indien. Die Unabhängigkeit führte zur Teilung des Landes in das muslimische Pakistan und den säkularen Staat Indien mit einer mehrheitlich hinduistischen Bevölkerung. In deren Folge kamen über eine Million Menschen durch religiös motivierte Unruhen ums Leben, mehr als 14 Millionen mussten aus ihrer Heimat flüchten. Die britisch-indische Filmemacherin Gurinder Chadha („Kick It Like Beckham“) reist nun zurück zu jenem historischen Moment, in dem sich die Euphorie über die Unabhängigkeit mit einer enormen nationalen Leiderfahrung mischte, die bis in die politische Gegenwart des indischen Subkontinentes nachwirkt.

In „Der Stern von Indien“ versucht Chada, die große Geschichte des Landes auf Augenhöhe und aus zwei verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Der Film beginnt mit der Ankunft von Lord Mountbatten (Hugh Bonneville) in Delhi, der im Auftrag Ihrer Majestät als letzter Vizekönig von Indien das Land zügig in die Unabhängigkeit entlassen soll. Das vom Zweiten Weltkrieg kurz vor dem Bankrott stehende Empire will die Kronkolonie so schnell wie möglich loswerden. Mountbatton und seine Frau Edwina gehen das Unternehmen mit Enthusiasmus und humanistisch-liberaler Gesinnung an. Der Lord ist bekannt für kommunikatives Geschick und politischen Pragmatismus. Solche Begabungen sind vonnöten, um die zerstrittenen Parteien an einen Tisch zu bekommen. Mahatma Ghandi (Neeraj Khabi) und der Gründer der Kongresspartei, Jawaharlal Nehru (Tanver Ghani), hoffen auf ein geeintes, säkulares Indien. Muhammad Ali Jinnah (Denzil Smith) hingegen will einen eigenen Staat für die Minderheit der Muslime.

Die Zerrissenheit spiegelt sich auch im vizeköniglichen Palast mit seinen 300 Zimmern und 500 Hausangestellten. Auf dieser zweiten Erzählebene rückt Chada die Liebesgeschichte zwischen der muslimischen Übersetzerin Aalia (Humra Qureshi) und dem Sikh-Kammerdiener Jeet (Manish Dayal) ins Zentrum, deren Beziehung in den auflodernden religiösen Konflikten zerrieben wird. Wie erst in den Schlusseinblendungen deutlich wird, erzählt Chada hier auch die Geschichte ihrer Großeltern, die im Zuge der Teilung auf ähnlich dramatische Weise zwischen die Fronten geraten sind.

Umso mehr wundert es, dass dieser Teil der Erzählung doch allzu sehr in klassischen Romeo-und-Julia-Klischees stecken bleibt. Humra Qureshi und Manish Dayal geben zwar optisch ein wunderhübsches Bollywood-Paar ab, wirken als Liebende in dialogischer Hinsicht allerdings etwas unterbelichtet. Gelungen ist hingegen die popkulturelle Verbindung von opulentem Kostümfilm und zeithistorischer Analyse. Der Film zeigt, dass Mountbatten nur eine tragische Marionetten-Figur war, die unwissentlich den geostrategischen Interessen des zerfallenden Empires und den Kalte-Kriegs-Plänen Churchills diente.

Mit „Der Stern von Indien“ entwirft Chada ein interessantes, aber dramaturgisch unausgewogenes Epos, das sowohl dem westlichen wie dem indischen Publikum Identifikationsmöglichkeiten bieten will, bei dieser Gratwanderung jedoch ins Taumeln gerät.⋌Stern