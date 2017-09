Neuer Film von Steven Soderbergh

Bonn. Steven Soderberghs herrliche Loser-Komödie „Lucky Logan“ mit Daniel Craig und Channing Tatum taucht tief ins proletarische Südstaaten-Milieu ein

Von Martin Schwickert, 13.09.2017

Zum Glück halten nicht alle Regisseure, was sie versprechen. Vor vier Jahren kündigte Steven Soderbergh seinen Rückzug aus den Filmgeschäft an. Aus dem Ruhestand ist nur eine schöpferische Pause geworden und mit „Logan Lucky“ kehrt Soderbergh in alter Frische auf die Leinwand zurück. Dabei knüpft er an seinen größten Publikumserfolg „Ocean's Eleven“ an und bürstet die eigene Rezeptur gründlich gegen den Strich.

Tief ins proletarische Südstaaten-Milieu taucht der Film ein und findet dort Charaktere, die vielleicht nicht so eloquent, aber sicherlich nicht weniger smart sind als die Ocean-Gang. Im Zentrum stehen die Geschwister Logan. Bruder Clyde (Adam Driver) ist fest davon überzeugt, dass die ganze Sippe verflucht ist. Er findet dafür schlüssige Indizien im Familienstammbaum, aber auch in der eigenen Biografie: Als Soldat im Irak hat er bei einem Bombenanschlag einen Arm verloren und arbeitet nun mit einer Prothese hinter dem Tresen einer schwach frequentierten Bar. Clyde redet nicht viel, aber wenn er etwas sagt, stehen seine Sätze wie gemeißelt im Raum.

Sein älterer Bruder Jimmy (Channing Tatum) will an den Familienfluch nicht glauben, obwohl er gerade wegen einer alten Knieverletzung seinen Job auf dem Bau verloren hat und ihm das Geld für den Anwalt fehlt, um das geteilte Sorgerecht für seine geliebte Tochter Sadie (Farrah Mackenzie) einzuklagen. Jimmy sieht die Niederlagen in seinem Leben als Herausforderung und beschließt das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Gemeinsam mit Clyde will er den Bargeld-Tresor eines Autokorsos am Renntag knacken, über dessen unterirdische Beschaffenheit er bei seinem letzten Job einiges an Insider-Wissen sammeln konnte.

Gummibärchen gehen in die Luft

Natürlich muss für den Bruch auch eine Gang rekrutiert werden. Schwester Mellie (Riley Keough) ist eine schweigsame, kaugummikauende Friseuse mit profundem Kraftfahrzeugwissen und als externer Sprengstoffspezialist wird Joe Bang (Daniel Craig) engagiert, der – nomen est omen – eine Packung Gummibärchen, Salz und Bleichmittelstifte effizient zur Explosion bringen kann. Dass Joe gerade noch eine Haftstrafe absitzt, ist eines von vielen Detailproblemen, die es auf möglichst unterhaltsame Weise zu lösen gilt.

In gewohnt lässigem Erzählton und mit einer amüsant verschlungenen Dramaturgie blättert Soderbergh diesen Coup auf und ist dabei immer bestrebt, die Erwartungen des Publikums gezielt zu unterminieren. Die hübschen Plotwendungen kommen unangekündigt um die Ecke geschlendert, Stereotypen werden genussvoll auf den Kopf gestellt und Pointen unter der Hand ausgegeben. Die bekennende Seelenverwandtschaft zu den Werken der Gebrüder Coen ist unübersehbar. Das fabelhafte Ensemble hat sichtbaren Spaß an den lakonischen Dialogen und Craig, der sich hier als Knackie mit gebleichtem Haar auf maximale Distanz zu seinem 007-Image begeben darf, ist einfach klasse.

Die besondere Qualität des Filmes ist jedoch, dass er ähnlich wie zuletzt „Hell or High Water“ mit einem klaren sozialen Standpunkt das gegenwärtige Amerika aus der provinziellen Unterschichtensperspektive zeigt. Die mangelnde Gesundheitversorgung, die Kriege der Reichen, die von den Armen ausgefochten werden, ein Rechtsstaat, der nur denen zur Verfügung steht, die einen Anwalt bezahlen können – von all dem erzählt „Logan Lucky“ nebenbei ganz unaufgeregt, ohne Pathos, aber mit einem beherztem Robin-Hood-Appeal.

Der Film wird im Woki und Kinopolis gezeigt.