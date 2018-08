Bonn. Hartgesotten und poetisch: Lisa McInerneys Irland-Roman „Glorreiche Ketzereien“. Die faszinierendste Figur ist Ryan, der geprügelte Junge, der Klavier spielen möchte, aber mit Kokain und Ecstasy dealt.

Von Hartmut Wilmes, 09.08.2018

"Da würde sie Stahlwolle brauchen. Natron. Bleiche.“ Doch selbst damit wird's für Maureen Phelan schwer, die Spuren jenes Einbrechers zu tilgen, der da vor ihr auf dem frisch gebohnerten Küchenboden verblutet ist. Also ruft sie ihren Sohn Jimmy, immerhin so etwas wie der Pate von Cork. Jimmy hat immer einen Tatortreiniger an und in der Hand, diesmal den abgewrackten Tony Cusack.

Wenn Tony nicht gerade seinen 15-jährigen Sohn Ryan schlägt, ersäuft er sein Selbstmitleid im Pub. Der Tote, den Maureen mit einer kitschigen Marienstatue erschlagen hat, heißt Robbie O'Donovan, und den sucht Georgie, seine Freundin, die für diesen Zuhälter auf der Straße ihren Körper verkauft. Willkommen im erzkatholischen Irland. Lisa McInerneys Romandebüt „Glorreiche Ketzereien“ wühlt in den verrotteten Eingeweiden der Stadt und des Landes. Da Abtreibung verboten war (und noch heuten nur unter strengsten Auflagen zulässig ist) und uneheliche Kinder als Schande galten, wurden Mütter vom Bannstrahl der Kirche nach England getrieben. Wenn sie dem „beschämenden“ Nachwuchs nicht schon vorher ein Ende machten – lieber Drahtbügel und heiße Bäder als ewige Verdammnis.

Die 1981 in der Provinz Connacht geborene Autorin geht hart mit der Bigotterie ihrer Heimat und „der verkorksten irischen Psyche“ ins Gericht, doch das ist nicht die eigentliche Stärke ihres Buchs. Vielmehr diese druckvoll-dichten Sätze, schnell und trocken wie Schlagwirbel am Punchingball.

Dazu kommt eine elegante Krimidramaturgie, die alle Schicksale so verknüpft, dass bald die ganze Szenerie voll lebensgefährlicher Stolperdrähte ist. Man lauscht hier einer hartgesottenen, fast männlich-rauen Prosa. Doch bei aller Schonungslosigkeit entdeckt McInerney in ihren Charakterkrüppeln stets einen wunden Punkt, um den zu trauern sich lohnt.

Die faszinierendste Figur ist Ryan, der geprügelte Junge, der Klavier spielen möchte, aber mit Kokain und Ecstasy dealt. Natürlich zieht er seine schöne Freundin Karine D'Arcy mit in den Sumpf, kommt ins Gefängnis und wohl endgültig auf die schiefe Bahn. „Es hatte einmal etwas Wundervolles zwischen uns gegeben“, ist ihm klar, und Jimmy Phelan prophezeit ihm eine Zukunft „leuchtend wie ein Bluterguss“. So ist dieses Buch voll von verlorenen Seelen und geschundenen Körpern, von allein erziehenden Müttern und Vätern, die manchmal wirklich glauben, dass man nur die Kinder schlägt, die man am meisten liebt.

Bisweilen scheint es, als sei die Kette der Gewalt das einzige, was die Generationen verbindet. Und selbst über Ryan und Karine heißt es irgendwann: „Sie waren zerrissen, verzweifelt, voller Liebe und erschöpft.“ Doch wenn schon die Figuren nicht ganz so abgebrüht sind, wie sie sich geben, gilt das erst recht für die Autorin. In ihrem ungemein intensiven, bitteren und poetischen Roman wird viel gesündigt, bereut, wieder gesündigt und gebüßt. Doch am Ende könnte es so etwas wie Erlösung geben.

Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien. Roman, deutsch von Werner Löcher-Lawrence. Liebeskind, 446 S., 24 Euro.