Ausstellung in Rolandseck

Remagen-Rolandseck. Die mittlerweile 13. Ausstellung mit Werken der Kunstkammer Rau bietet einen sehenswerten Überblick über den Umgang von Künstlern vierschiedener Epochen mit der Farbe.

Von Gudrun von Schoenebeck, 21.03.2018

Kalt, hartnäckig und grau in grau – in diesem Jahr scheint der Winter einfach nicht mit Anstand Platz machen zu wollen für die nächste Saison. Wie gut, dass es Museen gibt, in denen man sich dem Winter-Blues entziehen kann. Vor allem, wenn es der Zufall will, dass sich derzeit gleich mehrere Häuser in Bonn und Umgebung in sehenswerten Ausstellungen und unter verschiedenen Vorzeichen mit der Farbe in der Kunst beschäftigen. Das ist wie Therapie.

Im Siegburger Stadtmuseum läuft die Schau „WestFarbe“, in der farbstarke Arbeiten von 24 Künstlern aus zwölf Nationen wichtige Entwicklungen und Positionen aufgreifen. Wie konsequent sich die Farbe in der zeitgenössischen Kunst vom Motiv und manchmal auch vom Bildgrund selbst gelöst hat, wie witzig und sinnlich dies sein kann, ist hier zu sehen.

Nächste Station der musealen Farb-Therapie wäre das August Macke Haus. Zwar ist nicht die Farbe, sondern Helmuth Macke das Thema der Ausstellung. Aber er und seine expressionistischen Künstlerfreunde arbeiten in einer Zeit zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als die Farbe sich zu emanzipieren beginnt und in ihren Ausdrucksmöglichkeiten neu gedacht wird.

Eindrucksvoller Überblick

Und jetzt kommt das Arp Museum, das derzeit gleich in zwei Ausstellungen der Farbe zu ihrem Recht verhilft. Einmal in der monografischen Werkschau, die mit Gotthard Graubner und seinen Farb-Kissen eine große Künstlerpersönlichkeit mit eigenständiger Position im Umgang der Moderne mit der Farbe vorstellt. Und außerdem in der jüngst eröffneten Präsentation „Rausch der Farbe“, in der Kuratorin Susanne Blöcker über 60 Werke für einen eindrucksvollen historischen Überblick zum Thema zusammengetragen hat. Rund zwei Drittel der Arbeiten stammen aus der Sammlung Rau für Unicef, die das Arp Museum hütet. Ein weiteres Drittel konnte aus den museumseigenen Beständen beigesteuert werden.

Die Geschichte der Farbe in der Kunst beginnt in diesem Fall mit den Holztafeln des Mittelalters, wo der Goldgrund im Bild auf das Paradies verweist, die Himmelskönigin Maria im blauen Mantel und Christus im roten Gewand erscheinen. Im Spätmittelalter, als auch die Landschaft mit ins Bild kommt, übernimmt die Farbe eine perspektivische Aufgabe, wenn dünne Schichten von Blau den Blick in die Ferne leiten. Im theatralischen Barock wird die Farbe mit Unterstützung von starken Hell-Dunkel-Kontrasten für den dramatischen Effekt eingesetzt. Dafür stehen Jan van Goyen (1596-1656) mit einer Gewitterlandschaft oder Aert van der Neer (1603-1677) mit einer Feuersbrunst. Im 17. und 18. Jahrhundert zeigen die Maler in virtuos gemalten Stillleben mit Blumen, Früchten und Tieren ihre ganze Könnerschaft.

Ihre Botschaft transportieren die Bilder durch eine ausgefeilte Symbolik der Farben und Motive. Seitdem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch synthetische Pigmente hergestellt werden können, müssen die Maler nicht mehr unbedingt ihre Farben selbst anrühren. Sie können fertig in Tuben gekauft und sogar mit in die Natur genommen werden – die Pleinair-Malerei entsteht. Claude Monet gehört zu diesen Freiluftmalern und mehrere Arbeiten von ihm in der Ausstellung zeigen, wie frisch und stimmungsvoll das auch heute noch wirkt. Dann kommen die wilden Fauves wie Vlaminck, Derain und Dufy, die sich mehr und mehr von der realen Farbgebung des dargestellten Objekts lösen. Jetzt bedarf es nicht mehr viel, bis die Farbe selbst zum Bildobjekt geworden ist. Der Weg ist frei für die informelle Farbexplosion eines K.O. Götz, für das große orangefarbene Kunststoffobjekt eines Thomas Rentmeister, für dunkle fotografische Szenen aus der Rechtsmedizin einer Simone Demandt und für das Relief aus weißen Elementen vor blauem Acrylglas eines Klaus Staudt. Mit viel Fantasie lässt sich das am Ende sogar noch als Vorbote eines gewissen blauen Bandes deuten, das hoffentlich bald flattern wird.

Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee 1, Remagen, bis 29. Juli, Di-So und an Feiertagen 11-18 Uhr, Katalog Verlag Walther König, 24,90 Euro. Nächste Kuratorenführung am 25. März von 13-14 Uhr. Anmeldung erforderlich.