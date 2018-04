Bonn. Ein Konzertmitschnitt auf DVD aus dem Münchner Circus Krone zeigt das Bühnentier Konstantin Wecker in Bestform. Mit 70 ist er immer noch gut bei Stimme.

Konstantin Wecker weiß, wie man spektakulär Geburtstag feiert. Auf dem Weg zur Bühne im Circus Krone in München nimmt er ein Bad in der Menge. Dann hebt das Konzert am 1. Juni 2017 an mit dem Lied „Leben im Leben“. Wecker kommt auf seinen Ehrentag zu sprechen: „Endlich 70“, freut er sich. Den Fortgang des zu erwartenden Einstiegsmonologs unterbricht das Publikum: „Happy birthday to you“, singen die Menschen und machen den Methusalem, Mystiker und alten Anarcho (Wecker über sich selbst) glücklich: „Was für eine Freude.“

Anschließend setzt er sich an den Flügel und trägt einen seiner schönsten Songs vor: „Ich singe, weil ich ein Lied hab'“. Fany Kammerlander begleitet ihn am Cello. Ein großer Moment, der Beginn eines unvergesslichen Konzerts.

Wer dabei war, wird das Erlebnis in einer wertvollen Gedächtniskammer aufbewahren. Für alle anderen ist „Poesie und Widerstand live“ geschaffen worden, ein auf zwei DVDs fixierter Konzertmitschnitt von drei Auftritten am 31. Mai, 1. und 2. Juni im Circus Krone.

Selbst mit zwei brillant produzierten DVDs wird man einem Mann wie Wecker natürlich nicht gerecht, deshalb steckt noch eine Silberscheibe mit Bonus-Material in der Box: prallvoll mit originellen Statements seiner Musiker sowie ein Wecker-Interview und eine Dokumentation über den Meister aus München. Der beweist im Konzert trotz aller Rührung die Fähigkeit zur Selbstironie, als er peinliche Augenblicke seines Lebens Revue passieren lässt. Zum Beispiel „wie ich im bodenlangen Nerzmantel durch München stolzierte“. Wecker wollte aussehen wie ein Zuhälter. In den 1970ern und 1980ern hatte er eine Phase als Möchtegern-Macho.

Lieder als vertonte Gedichte

Mit seinen fabelhaften Musikerkollegen Johannes Barnikel, Fany Kammerlander, Wolfgang Gleixner, Severin Trogbacher und Marcus Wall – später unterstützt vom Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie, dem Spring String Quartett sowie Pippo Pollino und Dominik Plangger – beglückt er das Publikum mit Höhepunkten aus seinem dichterischen und musikalischen Schaffen. Lieder betrachtet er als vertonte Gedichte. „Eine ganze Menge Leben“ rezitiert er. Die Zeilen „Ab und zu morgens in italienischen Kneipen hocken, / Wirklichkeiten an sich vorbeiziehen lassen / und den Mädchen auf den Po blicken: / Wie unwirklich ist das alles“ kann er so nicht stehen lassen. „Ist ein sehr altes Gedicht“, kokettiert Wecker mit dem feministisch betrachtet übergriffigen Inhalt.

Antimaterialismus, Antimilitarismus und Antipatriotismus sind große Themen in seinem Repertoire. Bei seinen Zuhörern rennt er damit seit Jahrzehnten offene Türen ein. Der Song „Empört euch“ bedient antikapitalistische Affekte: „Empört euch, / beschwert euch / und wehrt euch, / es ist nie zu spät!“ Das könnte ganz furchtbar klingen, doch im Fall von Wecker paart sich politisches Engagement mit poetischer Kraft und musikalischer Fantasie.

Nachdem die Band „Weltenbrand“ gespielt hat, spendet das Publikum donnernden Beifall, das Zelt des Circus Krone wackelt. Herrlich auch „Der alte Kaiser“, „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“, „Stirb ma ned weg“ und „Inwendig warm“. Wecker bedeutet auch immer Wärme, großes Gefühl, Empathie, ein Herz für die Schwachen und Zukurzgekommenen. Keiner erhebt seine Stimme für sie so vernehmlich wie er.

Konstantin Wecker: Poesie und Widerstand live. Drei DVDs. Sturm & Klang Musikverlag.