Ehrung im Bonner Kunstverein

25.01.2017 Bonn. Mit resoluter Hand, einem Gespür für kulturelle und kulturpolitische Strömungen und der Gabe, andere für ihre Projekte zu begeistern, hat Margarethe Jochimsen jahrzehntelang die Bonner Kultur geprägt.

Seit 1978 hat sie viel bewegt, war Direktorin des Kunstvereins, involviert in etliche Kulturinitiativen, sie war eine Aktivistin, als es darum ging, August Mackes Wohnhaus für Bonn zu retten und sie war Gestalterin, als sie dem Museum August Macke Haus später als Direktorin Profil gab. Im September 2016 starb sie 85-jährig. Am Sonntag erinnert nun die Bonner Kulturszene an sie. Der Bonner Kunstverein ist die Bühne für eine Matinee mit dem Titel „Kunst ist sowieso immer ein Wagnis“– so der Titel eines Aufsatzes von Jochimsen.

Wegbegleiter wie Hermann Neusser, Verleger des General-Anzeigers, seit den Anfängen in den Rettungsplan fürs Macke Haus involviert und Vorsitzender des Vereins August Macke Haus, werden ebenso zu Wort kommen wie die langjährige Direktorin des Kunstvereins, Annelie Pohlen, die aktuelle Chefin Michelle Cotton und Henning Boecker, der Vorsitzende des Vereins. Auch Künstler, die mit Jochimsen Berührung hatten, werden sich äußern: Der Journalist Carl Friedrich Schröer spricht mit Leiko Ikemura, Ulrike Rosenbach, Timm Ulrichs und Thomas Virnich. Das Gespräch steht unter dem Motto „Kluge Frauen haben es schwerer oder Vom Bohren dicker Bretter“.

Den musikalischen Part übernimmt die Cellistin Ulrike Brand. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Präsentation von Plakaten und Katalogen, die wichtige Ausstellungen Jochimsens im Kunstverein und Macke Haus dokumentieren.

Die Organisatorinnen der Matinee, Ruth Diehl und Barbara Weidle, waren ebenfalls Teil des Margarethe-Jochimsen-Kosmos: Beide haben Ausstellungen für das August Macke Haus kuratiert und Kataloge verfasst.

Bonner Kunstverein, Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr (Thomas Kliemann)