Tradition auf der Kirmes

11.01.2017 Bonn. Während die Kirmes früher der klassische Ort für ein zärtliches Näherkommen war, haben mittlerweile Flirtportale und Dating-Apps dessen Platz eingenommen. Aber nicht nur das hat sich auf dem Rummelplatz geändert.

Richtig Sorgen machen muss man sich um alle Dinge, die Spaß und Freude bereiten, sobald irgendwer bei der Unesco den Antrag stellt, diese ins immaterielle Weltkulturerbe aufzunehmen. Dann schrillen alle Alarmglocken, manifestiert sich akute Endzeitstimmung. Die wohl vom Aussterben bedrohte deutsche Brotkultur und das offenbar auch prekäre Belgische Bier haben es auf die Liste geschafft, der Schaustellerverband hat 2015 den Antrag gestellt, Volksfeste ins immaterielle Kulturerbe aufzunehmen. Das gab der Präsident des Verbandes Albert Ritter damals als Antwort auf die Frage „Sind Volksfeste noch zeitgemäß?“ zu Protokoll.

Und er sprach von entsprechenden Museen für historischen Schaustellerkram. Im Museum werden dann wohl auch der verschämte Kuss in der Riesenradgondel, der Flirt in der Geisterbahn und die erotische Anbahnung in der kuscheligen Raupe landen.

Am Rand der Schausteller-Tagung in Bonn ventilierte man jetzt ohnehin, ob der Rummel als ehemals klassischer Ort für aufwallende Liebeshormone nicht ausgedient habe. Flirtportale im Internet haben das Liebessäuseln am Autoscooter längst ersetzt, zur Kirmes gibt es Alternativen. Das Freizeitverhalten habe sich verändert, klagen die Schausteller.

Auch das Essverhalten hat sich gewandelt, weg von Currywurst und Pommes. Was der traditionelle Kirmesgänger aber geflissentlich ignoriert. „Kirmes ist Auszeit und Gegenwelt zum Alltag“, erklärt die Bonner Volkskundlerin Gabriele Dafft, und deshalb gönne sich der ansonsten kalorisch korrekte Mensch dort einen fettigen Imbiss. Darauf einen Liebesapfel. (Thomas Kliemann)