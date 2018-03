Eine Reise durch die Zeit

Bonn. Ob Carmen, Geisterritter, Madame Butterfly oder Turandot: Ekaterina Klewitz ist mit den jungen Sängerinnen und Sängern immer dabei.

Von Guido Krawinkel, 10.03.2018

Grippewelle, Schulstress und Vorstellungsmarathon zum Trotz: es wird gefeiert, und zwar beim Kinder- und Jugendchor des Theaters Bonn. Der begeht in dieser Spielzeit sein 25-jähriges Bestehen und das wird mit einem großen Jubiläumskonzert gewürdigt. An diesem Samstag bricht man im großen Haus der Bonner Oper zu einer musikalischen Reise durch das vergangene Vierteljahrhundert auf und präsentiert Kostproben der musikalischen Vielseitigkeit, die man immer wieder auf der großen Opernbühne und in zahlreichen Konzerten unter Beweis stellt.

Aus diesem Anlass wird Ekaterina Klewitz, die künstlerische Leiterin der Kinder- und Jugendchöre, auch das Beethoven Orchester Bonn dirigieren, das dieses Konzert mitgestalten wird. Bis kurz vor dem Konzert steckte sie noch mitten in den Vorbereitungen, denn gerade in dieser Spielzeit sind die Mitglieder des Kinder- und Jugendchores besonders gefordert. Ob Carmen, Geisterritter, Madame Butterfly oder Turandot, bei zahlreichen Vorstellungen und Sonderkonzerten stehen Mitglieder ihres Chores mit auf der Bühne, das Pensum ist enorm.

Gerade erst hat man die Weltklimakonferenz absolviert, für die man eigens ein aufwendig produziertes Video mit der Sängerin Bernadette La Hengst mit mehreren Studiositzungen und Fototerminen produziert hatte, dann ging es auch schon mit den Vorbereitungen für das große Jubiläumskonzert los.

Hierfür reisen sogar zahlreiche ehemalige Chormitglieder an: „Die wollen alle mitmachen. Sogar aus Spanien und Österreich kommen Ehemalige“, freut sich Klewitz. Und auch einige andere alte Bekannte werden mit von der Partie sein: der Choreograf Dirk Weller etwa, der den Chor für die umjubelte „Stars und Sternchen“-Revue vorbereitet hat, oder Bernadette La Hengst, die ebenfalls ihr Kommen zugesagt hat. Das Programm wird ein bunter Querschnitt durch die Produktionen der letzten Jahre sein. Moderiert wird der Abend von Thomas Bade, der das nicht nur als Moderator bei dem Fernsehsender Phoenix auch professionell macht, sondern sich als zweiter Vorsitzender des Vereins Musiki auch für die Förderung des Kinder- und Jugendchors engagiert.

Diese Förderung ist für den Chor nicht weniger bedeutend als das tagtägliche Engagement der Kinder und ihrer Eltern. Rund 130 Mitglieder hat der Kinder- und Jugendchor derzeit, für das Jubiläumskonzert kommen noch viele Ehemalige hinzu. Dann ist nicht nur die Bühne voll, auch das Programm verspricht ebenso bunt wie umfangreich zu werden. Für den Chor, der bei seinen Konzerten regelmäßig eine Auslastung von hundert Prozent hat und darüber hinaus laut einer internen Studie für eine große Kartennachfrage sorgt, wird das zweifelsohne ein nicht minder großes Vergnügen als für das Publikum im so gut wie ausverkauften Opernhaus.

Das Jubiläumskonzert im Bonner Opernhaus beginnt am Samstag um 19 Uhr. Restkarten an der Abendkasse.