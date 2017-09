Absage beim Beethovenfest

Bonn. Die georgische Starpianistin hat ihre Teilnahme am Beethovenfest kurzfristig abgesagt. Für sie springt der Spanier Javier Perianes ein.

Die Pianistin Khatia Buniatishvili hat ihren Auftritt beim Beethovenfest kurzfristig abgesagt. Das teilte Intendantin Nike Wagner gestern im World Conference Center Bonn bei der Pressekonferenz zum Start des Bonner Musikfestivals mit. Buniatishvili sollte am Sonntag beim Konzert des hr-Sinfonieorchesters aus Frankfurt unter Leitung des Dirigenten Andrés Orozco-Estrada den Solopart in Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 spielen. Auch die am Wochenende in Frankfurt geplanten Konzerte hatte Buniatishvili abgesagt. Wie in Frankfurt wird nun der spanische Pianist Javier Perianes einspringen. Das Programm des Konzertes mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 sowie einer Uraufführung des russischen Komponisten Vladimir Tarnopolski und Igor Strawinskis Ballettmusik „Petruschka“ bleibt unverändert.